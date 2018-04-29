Минобороны РФ: более 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись домой

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали о ситуации в Восточной Гуте и работе по нормализации обстановки.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор: «Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики, в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 тысячи 403 жителя Восточной Гуты».
По словам Евтушенко, за минувшие сутки более 600 сирийцев вернулись в свои дома из лагерей беженцев.
Юрий Евтушенко: «За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 314 человек, в Восточную Гуту — 124 человека»,
Также продолжается работа по нормализации обстановки в Восточном Каламуне. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Минобороны РФ.
Юрий Евтушенко: «За прошедшие сутки при содействии российского Центра по примирению свой статус урегулировало 893 жителя Восточного Каламуна. Всего с 25 апреля эту процедуру прошли 5 тысяч 219 человек».
Подразделения российской военной полиции поддерживают правопорядок и обеспечивают безопасность мирных жителей в населенных пунктах Рухейба, Джеруд, Насрия и Аль-Мансура.
Юрий Евтушенко: «Центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Мескена провинции Хомс. Людям передано 600 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 3 тонны. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 120 сирийцам, в том числе 35 детям».
Ранее сообщалось, что российский посол в Организации по запрещению химоружия привез в Гаагу делегацию жителей города Дума, чтобы они рассказали, что произошло на самом деле. Представители стран исполкома ОЗХО слушали сирийскую делегацию около двух часов.
По словам Евтушенко, за минувшие сутки более 600 сирийцев вернулись в свои дома из лагерей беженцев.
Юрий Евтушенко: «За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 314 человек, в Восточную Гуту — 124 человека»,
Также продолжается работа по нормализации обстановки в Восточном Каламуне. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Минобороны РФ.
Юрий Евтушенко: «За прошедшие сутки при содействии российского Центра по примирению свой статус урегулировало 893 жителя Восточного Каламуна. Всего с 25 апреля эту процедуру прошли 5 тысяч 219 человек».
Подразделения российской военной полиции поддерживают правопорядок и обеспечивают безопасность мирных жителей в населенных пунктах Рухейба, Джеруд, Насрия и Аль-Мансура.
Юрий Евтушенко: «Центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Мескена провинции Хомс. Людям передано 600 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 3 тонны. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 120 сирийцам, в том числе 35 детям».
Ранее сообщалось, что российский посол в Организации по запрещению химоружия привез в Гаагу делегацию жителей города Дума, чтобы они рассказали, что произошло на самом деле. Представители стран исполкома ОЗХО слушали сирийскую делегацию около двух часов.
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