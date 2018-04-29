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    Минобороны РФ: более 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись домой

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    Минобороны РФ: более 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись домой

    Минобороны РФ: более 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись домой

    В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали о ситуации в Восточной Гуте и работе по нормализации обстановки.

    Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор: «Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики, в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 тысячи 403 жителя Восточной Гуты».

    По словам Евтушенко, за минувшие сутки более 600 сирийцев вернулись в свои дома из лагерей беженцев.

    Юрий Евтушенко: «За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 314 человек, в Восточную Гуту — 124 человека»,

    Также продолжается работа по нормализации обстановки в Восточном Каламуне. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Минобороны РФ.

    Юрий Евтушенко: «За прошедшие сутки при содействии российского Центра по примирению свой статус урегулировало 893 жителя Восточного Каламуна. Всего с 25 апреля эту процедуру прошли 5 тысяч 219 человек».

    Подразделения российской военной полиции поддерживают правопорядок и обеспечивают безопасность мирных жителей в населенных пунктах Рухейба, Джеруд, Насрия и Аль-Мансура.

    Юрий Евтушенко: «Центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Мескена провинции Хомс. Людям передано 600 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 3 тонны. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 120 сирийцам, в том числе 35 детям».

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