Не бойся, я с тобой! 1919 <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Не бойся, я с тобой! 1919 12+
    •  

    Исторический дом в Петербурге остался без знаменитой русалки

    комментировать
    • Фото: kp.ru / Надежда Ефимова
    Исторический дом в Петербурге остался без знаменитой русалки

    Исторический дом в Петербурге остался без знаменитой русалки

    Исторический дом в Петербурге остался без знаменитой русалки
  • Фото: kp.ru / Надежда Ефимова

    • Дом Николаевых в Петербурге лишился знаменитого барельефа, который облюбовали вандалы.

    Барельеф в виде головы русалки, который украшал фасад дома №25 по улице Садовой, все же обвалился.

    Как отмечает «Комсомольская правда», пока петербургские власти на исчезновение барельефа не отреагировали.

    Отметим, что ранее на барельеф не раз покушались вандалы. В результате в конце прошлого года на голове одной из «русалок» появились глубокие трещины. Однако неизвестные самостоятельно замазали барельеф неизвестным раствором. Впрочем, в комитете по охране памятников тогда отметили, что ремонт был выполнен самовольно и непрофессионально.

    Дом №25 по улице Садовой, также известный как Дом Николаевых, был построен в XVIII веке и является объектом культурного наследия. Барельефы же в виде женских голов появились в простенках между окнами при перестройке в 1903 году.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru