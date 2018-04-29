Исторический дом в Петербурге остался без знаменитой русалки

Дом Николаевых в Петербурге лишился знаменитого барельефа, который облюбовали вандалы.
Барельеф в виде головы русалки, который украшал фасад дома №25 по улице Садовой, все же обвалился.
Как отмечает «Комсомольская правда», пока петербургские власти на исчезновение барельефа не отреагировали.
Отметим, что ранее на барельеф не раз покушались вандалы. В результате в конце прошлого года на голове одной из «русалок» появились глубокие трещины. Однако неизвестные самостоятельно замазали барельеф неизвестным раствором. Впрочем, в комитете по охране памятников тогда отметили, что ремонт был выполнен самовольно и непрофессионально.
Дом №25 по улице Садовой, также известный как Дом Николаевых, был построен в XVIII веке и является объектом культурного наследия. Барельефы же в виде женских голов появились в простенках между окнами при перестройке в 1903 году.
Как отмечает «Комсомольская правда», пока петербургские власти на исчезновение барельефа не отреагировали.
Отметим, что ранее на барельеф не раз покушались вандалы. В результате в конце прошлого года на голове одной из «русалок» появились глубокие трещины. Однако неизвестные самостоятельно замазали барельеф неизвестным раствором. Впрочем, в комитете по охране памятников тогда отметили, что ремонт был выполнен самовольно и непрофессионально.
Дом №25 по улице Садовой, также известный как Дом Николаевых, был построен в XVIII веке и является объектом культурного наследия. Барельефы же в виде женских голов появились в простенках между окнами при перестройке в 1903 году.
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