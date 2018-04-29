Серия «Маши и Медведя» набрала на YouTube 3 миллиарда просмотров

Одна из серий российского мультсериала «Маша и Медведь» набрал более 3 млрд просмотров, сохранив
6-е место среди самых популярных роликов YouTube.
Серия «Маша плюс каша» мультсериала «Маша и Медведь» набрала на видеохостинге YouTube уже 3,3 млрд просмотров. Серия, вышедшая в 2012 году, с прошлого года остается на 6 месте среди самых популярных видео на YouTube, единственным анимационным роликом и первым роликом на русском языке в первой десятке.
Напомним, первое место в этом списке занимает вышедший в прошлом году клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito. Он набрал более 5 млрд просмотров, что считается абсолютным рекордом YouTube.
Мультсериал «Маша и Медведь» производства российской студии «Анимаккорд» вышел в 2009 году и с тех пор успел завоевать любовь зрителей не только в России, но и во многих других странах Европы, Азии, Америки. Он считается самым просматриваемым в мире сериалом. Популярность серии «Маша плюс каша», по мнению создателей мультфильма, может быть связана с тем, что родители включают ее детям во время кормления.
Напомним, первое место в этом списке занимает вышедший в прошлом году клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito. Он набрал более 5 млрд просмотров, что считается абсолютным рекордом YouTube.
Мультсериал «Маша и Медведь» производства российской студии «Анимаккорд» вышел в 2009 году и с тех пор успел завоевать любовь зрителей не только в России, но и во многих других странах Европы, Азии, Америки. Он считается самым просматриваемым в мире сериалом. Популярность серии «Маша плюс каша», по мнению создателей мультфильма, может быть связана с тем, что родители включают ее детям во время кормления.
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