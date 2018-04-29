В Ростовской области 9-летний самбист умер во время разминки

В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели мальчика во время спортивных мероприятий.
Трагедия произошла во время мероприятий, посвященных Дню борьбы, в доме культуры села Самарского (Азовский район). Во время разминки 9-летний мальчик потерял сознание.
В дом культуры вызвали скорую, которая незамедлительно доставила ребенка в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался.
Сейчас по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Как сообщили в управлении СК по Ростовской области, погибший мальчик около полугода занимался самбо.
В дом культуры вызвали скорую, которая незамедлительно доставила ребенка в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался.
Сейчас по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Как сообщили в управлении СК по Ростовской области, погибший мальчик около полугода занимался самбо.
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