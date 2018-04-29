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    В Ростовской области 9-летний самбист умер во время разминки

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    В Ростовской области 9-летний самбист умер во время разминки

    В Ростовской области <nobr>9-летний</nobr> самбист умер во время разминки

    В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели мальчика во время спортивных мероприятий.

    Трагедия произошла во время мероприятий, посвященных Дню борьбы, в доме культуры села Самарского (Азовский район). Во время разминки 9-летний мальчик потерял сознание.

    В дом культуры вызвали скорую, которая незамедлительно доставила ребенка в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался.

    Сейчас по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Как сообщили в управлении СК по Ростовской области, погибший мальчик около полугода занимался самбо.

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