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    Двое маленьких детей погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

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    Двое маленьких детей погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

    Двое маленьких детей погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

    Двое детей погибли, еще один ребенок пострадал при пожаре в жилом доме в подмосковном Егорьевске.

    Двое маленьких детей стали жертвами пожара в жилом доме в подмосковном Егорьевске, сообщает в воскресенье пресс-служба областного управления Следственного комитета.

    Пресс-служба СУ СК по Московской области: «29 апреля 2018 года в городе Егорьевске в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух малолетних детей, третий в бессознательном состоянии доставлен в больницу».

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Родителям малышей предстоит допрос. Были ли они дома, когда пожар начался, не сообщается.

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