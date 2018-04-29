Двое маленьких детей погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Двое детей погибли, еще один ребенок пострадал при пожаре в жилом доме в подмосковном Егорьевске.

Двое маленьких детей стали жертвами пожара в жилом доме в подмосковном Егорьевске, сообщает в воскресенье пресс-служба областного управления Следственного комитета.



Пресс-служба СУ СК по Московской области: «29 апреля 2018 года в городе Егорьевске в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух малолетних детей, третий в бессознательном состоянии доставлен в больницу».



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Родителям малышей предстоит допрос. Были ли они дома, когда пожар начался, не сообщается.