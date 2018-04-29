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    Посольство РФ назвало абсурдным вбросом статью о влиянии Москвы на британские выборы

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    Посольство РФ назвало абсурдным вбросом статью о влиянии Москвы на британские выборы

    Посольство РФ назвало абсурдным вбросом статью о влиянии Москвы на британские выборы

    В посольстве РФ в Лондоне прокомментировали заявления СМИ о том, что «российские боты» повлияли на результаты досрочных выборов в Великобритании.

    В диппредставительстве назвали публикации лишенными всякой логики и указали на абсурдность заявлений о том, что «несколько тысяч „ботов“ непонятного происхождения и никем не читаемых как-то могли повлиять на мнение и выбор миллионов британцев».

    При этом в посольстве подчеркнули, что с помощью подобных публикаций власти пытаются демонизировать Россию и использовать эту карту в сиюминутных внутриполитических целях.

    Посольство РФ в Лондоне: «Информационный вброс вполне ожидаем. Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях. Это происходит не в первый раз».

    Также в посольстве напомнили, что российские представители уже почти 2 месяца не могут получить доступ к Сергею и Юлии Скрипалям. Дипломаты назвали это грубым нарушением международного права.

    Ранее сегодня в британском издании Sunday Times вышла статья о том, что 6500 «российских ботов» через Twitter могли повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, прошедших в Соединенном Королевстве в июне прошлого года. Утверждается, что «боты» оказывали поддержку лидеру оппозиционной партии Джереми Корбину.

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