В музее рядом с Великими пирамидами в Египте вспыхнул пожар

Пожар начался в строящемся Большом египетском музее возле Великих пирамид Гизы.
Пожар начался в конференц-зале строящегося Большого египетского музея, который находится рядом со знаменитыми пирамидами Гизы. Горят строительные леса и изоляционные материалы. Данных о пострадавших нет, все рабочие были вовремя эвакуированы, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Пожар тушат десять пожарных расчетов, в настоящее время возгорание локализовано. Причины пожара пока неизвестны, по некоторым данным, он мог начаться из-за несоблюдения сварщиками техники безопасности.
Строительство музейного комплекса идет с 2012 года, несмотря на то, что планы о его создании существуют с 2002 года. Из-за переворота в Египте в 2013 году и последовавших экономических трудностей строительство шло очень медленно. Ожидается, что частично музей откроется уже в этом году, а полностью комплекс будет запущен в 2022 году. Кроме самого музея, в комплексе будут мастерские, образовательный центр, театр и тематический парк.
Пожар тушат десять пожарных расчетов, в настоящее время возгорание локализовано. Причины пожара пока неизвестны, по некоторым данным, он мог начаться из-за несоблюдения сварщиками техники безопасности.
Строительство музейного комплекса идет с 2012 года, несмотря на то, что планы о его создании существуют с 2002 года. Из-за переворота в Египте в 2013 году и последовавших экономических трудностей строительство шло очень медленно. Ожидается, что частично музей откроется уже в этом году, а полностью комплекс будет запущен в 2022 году. Кроме самого музея, в комплексе будут мастерские, образовательный центр, театр и тематический парк.
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