«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
ТВ-Эфир
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
    •  
    В музее рядом с Великими пирамидами в Египте вспыхнул пожар. Египет, выставки и музеи, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ музее рядом с Великими пирамидами в Египте вспыхнул пожар

    В музее рядом с Великими пирамидами в Египте вспыхнул пожар

    комментировать
    В музее рядом с Великими пирамидами в Египте вспыхнул пожар

    В музее рядом с Великими пирамидами в Египте вспыхнул пожар

    В музее рядом с Великими пирамидами в Египте вспыхнул пожар
    • Фото: Associated Press © 2018

      • Пожар начался в строящемся Большом египетском музее возле Великих пирамид Гизы.

      Пожар начался в конференц-зале строящегося Большого египетского музея, который находится рядом со знаменитыми пирамидами Гизы. Горят строительные леса и изоляционные материалы. Данных о пострадавших нет, все рабочие были вовремя эвакуированы, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

      Пожар тушат десять пожарных расчетов, в настоящее время возгорание локализовано. Причины пожара пока неизвестны, по некоторым данным, он мог начаться из-за несоблюдения сварщиками техники безопасности.

      Строительство музейного комплекса идет с 2012 года, несмотря на то, что планы о его создании существуют с 2002 года. Из-за переворота в Египте в 2013 году и последовавших экономических трудностей строительство шло очень медленно. Ожидается, что частично музей откроется уже в этом году, а полностью комплекс будет запущен в 2022 году. Кроме самого музея, в комплексе будут мастерские, образовательный центр, театр и тематический парк.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru