Детей осужденных в Ираке россиянок пообещали вывезти в Россию

Государство поможет детям россиянок, получивших пожизненные сроки в Ираке.
Как рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни Хеда Саратова, детей приговоренных россиянок в два этапа вывезут из страны. Сначала домой отправятся дети, которые родились на территории РФ. А уже потом в Россию вывезут малышей, появившихся на свет уже в Ираке.
Пока же дети находятся с мамами. После вынесения приговора россиянкам их детей, по всей видимости, направят в приют. Как подчеркнула правозащитница, в СПЧ при главе Чечни однозначно будут «настаивать на вывозе этих детей». Сейчас собираются необходимые документы и бумаги, устанавливается контакт с родственниками малышей, передает ТАСС.
Занимаются в России и судьбой их матерей. Саратова отметила, что для СПЧ «сейчас важно, чтобы им позволили наказание отбывать именно на территории РФ».
Также правозащитница назвала осужденных россиянок «жертвами войны», которые были брошены мужьями на произвол судьбы, сообщает RT.
Хеда Саратова, член СПЧ при главе Чечни: «Эти женщины непосредственно сидели дома, рожали детей. Они не воевали, они не бегали по окопам с автоматами в руках. У них у всех по пять, а то и больше детей. На руках у этих женщин маленькие дети, и они — я больше чем уверена — жертвы этой войны, точно так же как и жители Ирака и Сирии. Потому что их мужья отвезли и бросили там на произвол судьбы».
Напомним, сегодня стало известно, что суд в Ираке приговорил 19 гражданок РФ к пожизненному заключению. Их признали виновными в участии в группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Отметим, что ранее при содействии главы Чечни в Россию из Ирака и Сирии были эвакуированы более 100 человек, большинство из них — вдовы и дети людей, примкнувших к террористам. Среди них уроженцы Чечни, Дагестана, Центральной России и других регионов, а также граждане Узбекистана и Казахстана.
Пока же дети находятся с мамами. После вынесения приговора россиянкам их детей, по всей видимости, направят в приют. Как подчеркнула правозащитница, в СПЧ при главе Чечни однозначно будут «настаивать на вывозе этих детей». Сейчас собираются необходимые документы и бумаги, устанавливается контакт с родственниками малышей, передает ТАСС.
Занимаются в России и судьбой их матерей. Саратова отметила, что для СПЧ «сейчас важно, чтобы им позволили наказание отбывать именно на территории РФ».
Также правозащитница назвала осужденных россиянок «жертвами войны», которые были брошены мужьями на произвол судьбы, сообщает RT.
Хеда Саратова, член СПЧ при главе Чечни: «Эти женщины непосредственно сидели дома, рожали детей. Они не воевали, они не бегали по окопам с автоматами в руках. У них у всех по пять, а то и больше детей. На руках у этих женщин маленькие дети, и они — я больше чем уверена — жертвы этой войны, точно так же как и жители Ирака и Сирии. Потому что их мужья отвезли и бросили там на произвол судьбы».
Напомним, сегодня стало известно, что суд в Ираке приговорил 19 гражданок РФ к пожизненному заключению. Их признали виновными в участии в группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Отметим, что ранее при содействии главы Чечни в Россию из Ирака и Сирии были эвакуированы более 100 человек, большинство из них — вдовы и дети людей, примкнувших к террористам. Среди них уроженцы Чечни, Дагестана, Центральной России и других регионов, а также граждане Узбекистана и Казахстана.
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