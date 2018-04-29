Правила ужесточились: Россия научилась по-новому противостоять натовским разведчикам

Натовские разведчики пытаются прощупывать российские границы, вся бомбардировка Сирии могла быть попыткой заставить нас рассекретить параметры системы С-400 . Пентагон пугает Америку рассказами о русском оружии судного дня, которое может смыть страну мощным цунами.

Глава военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел, спокойно объявляет: заявления о том, что Россия планирует некую агрессию в прибалтийском регионе, не соответствуют действительности. Да, альянс наблюдает некое повышенное количество учений в регионе, но сам не настаивает, что действует безупречно. Получается, что все эти простые слова смешивают карты тех, кто заявляет: «Русские идут! И нам нужно срочно вооружать Прибалтику».



Но в результате на Балтику прилетают даже с британской базы в Уилтшире — посмотреть, как Россия разместила «Искандеры» в Калининграде. Пока разведчики смотрят, политики возмущаются: как вы можете?! Можем, потому что это — наша территория. Потому что американцы спокойно объявляют: увеличим кратно наше присутствие в Польше. Это та самая Прибалтика, которой мы не угрожаем — даже по мнению НАТО.



Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Еще лет 10 тому назад в Брюсселе я задавал вопросы: „А что они там делают?“ И мне тогда стыдливо натовские стратеги говорили: „Ну, вы понимаете, вот все, что мы делаем (это было 10 лет тому назад) с прибалтийским государствами, с северными государствами, — это мы боремся с терроризмом“. Я говорю: „О каком терроризме вы вообще говорите на севере? О чем вы говорите? Там границы Российской Федерации!“ И все, что делают эти самолеты, — это просвечивают российскую территорию. А с помощью сегодняшних средств можно просветить вплоть до Урала и дальше».



То же самое — у крымских берегов. Да, над ними — «зонтик» С-400, но на «зонтик» ведь можно смотреть издалека.



Иван, российский летчик: «Они прилетают на транспортных самолетах на базе гражданских Boeing, которые в свое время довольно-таки хорошо были нашпигованы разведывательной аппаратурой. И, выполняя полеты примерно в 80–100 километрах от нашей границы, прекрасно наблюдают нашу береговую черту, просматривают корабли».



Николай Дерипаха, командир 31-й дивизии воздушной обороны, генерал-майор: «До границ РФ неоднократно совершают разведывательные аппараты, беспилотные летательные аппараты различной значимости».

Ирада Зейналова: «А за последнее время их стало больше?»

Николай Дерипаха: «Достаточно больше. На порядок».

Ирада Зейналова: То есть один раз в неделю, два раза в неделю?

Николай Дерипаха: «Да, прекратите — ежедневно».

Ирада Зейналова: «Ежедневно летают вдоль нашей границы?»

Николай Дерипаха: «Да. Вдоль нашей границы в воздушном пространстве. В территориальные воды заходят военно-морские силы. Но это уже задачи Чёрноморского флота. А мы вынуждены поднимать истребительную авиацию в воздух, содержать дежурные силы в готовности номер один. И расчет находится на местах, чтобы не было возможностей какие-то действия данных составляющим производить».



И ведь следили за нами всегда и всегда объясняли: это — для общей безопасности. Когда мы отгоняли от границ, поднимался скандал: русские — агрессивны.



И балтийцы, и черноморцы сейчас делятся охотно секретными приемами еще советской борьбы нервов. Например, советский самолет подлетал над натовским разведчиком и поливал его топливом до тех пор, пока тот не улетал. Или советские самолеты вставали у разведчиков, вылетевших с авианосцев, и не пускали их обратно на базу до тех пор, пока те не начинали подавать SOS, потому что у них были пустые баки. Натовцы называли такое хулиганством. Мы отвечали: хулиганство — это подглядывать через чужую границу.



Айтеч Бижев, генерал-лейтенант (в отставке), заместитель начальника Главного штаба ВВС: «Штурманы рассчитали полет вертолета, с какой периодичностью он садится на палубу. Подвели наш вертолет Ми-24 к этому судну разведывательному, на высоте 50 метров над ним поставили, и ждали, пока, значит, ресурс не закончится у этого вертолета, который вдоль берега летает. Он уже подлетал, мы его понервировали, подержали, не дали ему сесть. А когда у него остаток был минимальный, была дана команда нашему экипажу отойти. Он плюхнулся на него, мы подняли якоря и ушли».



Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО: «Это в 1987 году было несколько случаев. В частности, в районе Баренцева моря самолет „Ореон“, который занимается сбором разведывательной информации, чисто самолет-разведчик, доставлял очень много беспокойства нам. Наш самолет подлетает и пытается как-то на него снизу повлиять. И вот этот „Ореон“ начал сбрасывать буи на наш Су-27. Тогда наш пилот, соответственно, немножко отошел и килем задел один из винтов. Причем чуть-чуть задел. И таким образом вывел из строя двигатель самолета „Ореон“».



И этот прием — еще из запаса Первой мировой, когда у летчиков выбора не было: отгоняй или погибай. Но вдруг оказалось, что к крымским берегам подходить не стоит, и наш истребитель отгоняет американский корабль практически в одиночку. И американская команда вдруг оказывается не готова к тому, что ей могут ответить. Рапорты об уходе — от тех, на кого пикировал истребитель, от тех, чьи радиочастоты вдруг оказались заблокированы нашими системами радиоэлектронной борьбы. Ведь военные понимают, что означает сообщение с базы Хмеймим: подлетели неопознанные цели, были уничтожены. Если никто не заявил о потерях, значит прилетали беспилотники. Чьи — непонятно. Защита от них — средства радиоэлектронной борьбы.



Уже очень давно прошли 60-е, когда пилот Пауэрс на шпионском самолете У-2 обнаруживался и сбивался только над Свердловской областью. Давно уже прошли 80-е, когда Матиас Руст, замеченный лишь советскими пограничниками, мог посадить самолет на Красной площади, где уже действует зонтик С-400 — и не только над Москвой, потому что уже есть системы радиоэлектронный борьбы, например «Хибины», которые с легкостью побивают американскую систему «Иджис». Но это может означать только одно: правила игры ужесточились.



Только в результате американцы жалуются: мы так воевать не привыкли, нас в Сирии глушат, наши системы поддержки спецназа не работают, это незаконно. Пентагон не говорит напрямую, кто его глушит — мы или сирийцы. Мы не комментируем, но прекрасно понимаем, что намекают на нас. И что американский спецназ в Сирии — незаконно.



И понимаем, что во время ударов коалиции по Сирии американцы ждали, когда мы включим систему С-400, чтобы отследить ее параметры и проанализировать: они ее в бою еще не видели. Но мы не включили, потому что она — для защиты российских баз, а по ним удары не наносились. И схватка со шпионами в новом времени — уже битва мозгов. Подробнее — в материале НТВ.