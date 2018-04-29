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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    В Австралии эвакуировали общежитие из-за гнилого дуриана

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    В Австралии эвакуировали общежитие из-за гнилого дуриана

    В Австралии эвакуировали общежитие <nobr>из-за</nobr> гнилого дуриана

    В австралийском Мельбурне студентов и преподавателей университета эвакуировали из-за сообщения о неприятном запахе.

    Как сообщается на сайте пожарной службы штата Виктория, причиной эвакуации стало сообщение о неприятном запахе, разносившемся из библиотеки общежития в университетском городке. Спасатели пошли на экстренные меры, так как в здании хранились потенциально опасные химические вещества. В результате из общежития из кампуса вывели около 500 студентов и преподавателей.

    После этого пожарные обследовали территорию общежития и выяснили, что виной всему стал испорченный фрукт дуриан. Кто-то оставил его в шкафу, а кондиционеры разнесли запах по комнатам и коридорам.

    Здание вновь открыли, но теперь его проверяют сотрудники управления охраны окружающей среды. Они выясняют, правильно ли там организованы хранение и вывоз отходов.

    Дуриан — тропический фрукт со специфическим неприятным запахом. При этом фрукт обладает вкусной мякотью и считается наиболее ценным в Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Местные жители говорят, что запах дуриана вызывает видения ада, а вкус — райское наслаждение.

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