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    Пьяный житель Подмосковья устроил стрельбу в магазине, трое пострадали

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    Пьяный житель Подмосковья устроил стрельбу в магазине, трое пострадали

    Пьяный житель Подмосковья устроил стрельбу в магазине, трое пострадали

    Житель Волоколамского района Подмосковья открыл огонь из ружья в магазине из-за алкоголя.

    По данным правоохранителей, пьяный мужчина взял с собой обрез и отправился в ближайший магазин за спиртным. Там 42-летний местный житель потребовал еще одну бутылку, однако хозяйка магазина ему отказала. Тогда злоумышленник выстрелил 41-летней женщине в ногу.

    После этого за хозяйку магазина вступился ее муж. В результате оба мужчины получили ранения.

    Сейчас все участники конфликта находятся в больнице, им оказывается медпомощь.

    Как сообщили в подмосковном главке МВД, стрелку может грозить ответственность по статье «Разбой», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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