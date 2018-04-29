Пьяный житель Подмосковья устроил стрельбу в магазине, трое пострадали

Житель Волоколамского района Подмосковья открыл огонь из ружья в магазине
из-за алкоголя.
По данным правоохранителей, пьяный мужчина взял с собой обрез и отправился в ближайший магазин за спиртным. Там 42-летний местный житель потребовал еще одну бутылку, однако хозяйка магазина ему отказала. Тогда злоумышленник выстрелил 41-летней женщине в ногу.
После этого за хозяйку магазина вступился ее муж. В результате оба мужчины получили ранения.
Сейчас все участники конфликта находятся в больнице, им оказывается медпомощь.
Как сообщили в подмосковном главке МВД, стрелку может грозить ответственность по статье «Разбой», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.
После этого за хозяйку магазина вступился ее муж. В результате оба мужчины получили ранения.
Сейчас все участники конфликта находятся в больнице, им оказывается медпомощь.
Как сообщили в подмосковном главке МВД, стрелку может грозить ответственность по статье «Разбой», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Комментарии