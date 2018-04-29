Ничего личного: как визиты Макрона и Меркель изменят отношения США и ЕС

Президент США радушно встречает в Белом доме французского коллегу, но во время визита канцлера Германии отказывается от рукопожатия для фото. При этом итоги переговоров Трампа с Меркель могут иметь значительно большее влияние на отношения США и Евросоюза.
У Эммануэля Макрона и Дональда Трампа много общего. Оба пришли в политику из бизнеса. Оба бомбили Сирию: степень участия французских военных так и осталась загадкой, но о том, что Париж подставит Вашингтону крыло, Макрон заявлял громче всех. Французский президент, быть может, один из немногих, кто действительно рад встрече с американским президентом.
В 1778 году Бенджамин Франклин участвовал в такой же трогательной встрече с Вольтером. Вольтер сам искал встречи со знаменитым американцем и даже решил говорить «на языке Франклина», чтобы быть ближе и понятнее.
Макрон пожелал быть похожим сразу и на Франклина, и на Вольтера. Он заявил, что говорит от имени всего французского народа. Но при этом он говорил по-английски и в Конгрессе, и на пресс-конференциях, что для француза уже огромная уступка, особенно когда ты президент и не обязан, а по протоколу и не должен этого делать.
Джеймс Джатрес, экс-аналитик Сената США по вопросам внешней политики: «Приезд европейских политиков в США очень важен: истеблишмент рассматривает страны Европы как группу сателлитов. Истеблишменту нужно, чтобы сателлиты выполняли приказы без обсуждения. И, конечно же, европейские политики приезжают в США просить чего-то, как к хозяевам, а хозяева позволяют это или нет».
Прибалтам хозяева недавно дали денег на оборону и противодействие России. А вот запросы канцлера Германии Ангелы Меркель — это уже не миллионы, а миллиарды евро. Здесь и строительство «Северного потока-2», и требования немецкого бизнеса освободить их от антироссийских санкций.
Жак Сапир, профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук: «Думаю, что Меркель могла сказать Трампу: мы все не одобряем действия Путина, но сейчас нужно прекратить эту „политику Микки-Мауса“ в отношении санкций против России. Немецкие компании все меньше оглядываются на них, и, если американцы будут душить наши компании, мы найдем, чем ответить».
Будет ли Германия отвечать сразу или подождет некоторое время? Результаты встречи Трампа с Меркель станут известны еще не скоро. Но какой бы сухой и сдержанной ни была беседа с канцлером Германии, достигнутые или не достигнутые там договоренности могут оказаться важнее и интереснее, чем самый яркий визит французского друга Эммануэля. Похоже, Меркель не оправдала доверия Трампа, и новым «наблюдающим» за Европой от США может стать именно Макрон.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
В 1778 году Бенджамин Франклин участвовал в такой же трогательной встрече с Вольтером. Вольтер сам искал встречи со знаменитым американцем и даже решил говорить «на языке Франклина», чтобы быть ближе и понятнее.
Макрон пожелал быть похожим сразу и на Франклина, и на Вольтера. Он заявил, что говорит от имени всего французского народа. Но при этом он говорил по-английски и в Конгрессе, и на пресс-конференциях, что для француза уже огромная уступка, особенно когда ты президент и не обязан, а по протоколу и не должен этого делать.
Джеймс Джатрес, экс-аналитик Сената США по вопросам внешней политики: «Приезд европейских политиков в США очень важен: истеблишмент рассматривает страны Европы как группу сателлитов. Истеблишменту нужно, чтобы сателлиты выполняли приказы без обсуждения. И, конечно же, европейские политики приезжают в США просить чего-то, как к хозяевам, а хозяева позволяют это или нет».
Прибалтам хозяева недавно дали денег на оборону и противодействие России. А вот запросы канцлера Германии Ангелы Меркель — это уже не миллионы, а миллиарды евро. Здесь и строительство «Северного потока-2», и требования немецкого бизнеса освободить их от антироссийских санкций.
Жак Сапир, профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук: «Думаю, что Меркель могла сказать Трампу: мы все не одобряем действия Путина, но сейчас нужно прекратить эту „политику Микки-Мауса“ в отношении санкций против России. Немецкие компании все меньше оглядываются на них, и, если американцы будут душить наши компании, мы найдем, чем ответить».
Будет ли Германия отвечать сразу или подождет некоторое время? Результаты встречи Трампа с Меркель станут известны еще не скоро. Но какой бы сухой и сдержанной ни была беседа с канцлером Германии, достигнутые или не достигнутые там договоренности могут оказаться важнее и интереснее, чем самый яркий визит французского друга Эммануэля. Похоже, Меркель не оправдала доверия Трампа, и новым «наблюдающим» за Европой от США может стать именно Макрон.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
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