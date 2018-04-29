Под Тверью утонул 17-летний парашютист

Молодой человек стал жертвой второго за день ЧП с парашютами.
Трагедия произошла у деревни Ново-Ямская Старицкого района Тверской области. 17-летний юноша после тренировочного прыжка с парашютом приземлился в озеро и утонул.
Сейчас сыщики выясняют обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в тверском управлении СК.
Ранее сегодня похожее ЧП случилось у города Мегион (ХМАО). У 15-летней девушки и инструктора во время совместного прыжка не раскрылся парашют. В результате они получили серьезные травмы и попали в реанимацию.
Сейчас сыщики выясняют обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в тверском управлении СК.
Ранее сегодня похожее ЧП случилось у города Мегион (ХМАО). У 15-летней девушки и инструктора во время совместного прыжка не раскрылся парашют. В результате они получили серьезные травмы и попали в реанимацию.
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