СМИ подсчитали «российские деньги» в британских офшорах

Объем «российских денег» в британских офшорах достигает 47 млрд долларов, сообщают британские СМИ.
Российские граждане хранят на офшорных счетах на британских заморских территориях 47 млрд долларов, при этом преобладающий объем средств хранится на Британских Виргинских островах — 41,5 млрд долларов. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на экспертов неправительственной организации Global Witness.
Эта сумма, по данным источника, в пять раз превышает объем средств, которые российские граждане держат в банках самой Великобритании. Общий же объем средств, который прошел через территории Британии за последнее десятилетие, составляет 152 млрд долларов, что делает их вторым самым популярным направлением для денег российских граждан после Кипра.
Ранее СМИ сообщили, что в британском парламенте на днях намерены проголосовать за раскрытие информации о российских олигархах, хранящих капиталы в британских налоговых убежищах. Авторы инициативы утверждают, что секретность таких данных способствует росту преступности и коррупции. В Кремле назвали британскую позицию «заявлениями от лукавого», отметив, что с одной стороны страна участвует в международных конвенциях противодействия отмыванию нелегальных доходов, с другой — предоставляет на своей территории возможность пользования финансовыми и налоговыми лазейками.
Ранее в Совфеде РФ сообщили, что из России начиная с 2000 года были незаконно выведены более 430 миллиардов долларов. «Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики», — заявил накануне сенатор Виктор Бондарев.
Эта сумма, по данным источника, в пять раз превышает объем средств, которые российские граждане держат в банках самой Великобритании. Общий же объем средств, который прошел через территории Британии за последнее десятилетие, составляет 152 млрд долларов, что делает их вторым самым популярным направлением для денег российских граждан после Кипра.
Ранее СМИ сообщили, что в британском парламенте на днях намерены проголосовать за раскрытие информации о российских олигархах, хранящих капиталы в британских налоговых убежищах. Авторы инициативы утверждают, что секретность таких данных способствует росту преступности и коррупции. В Кремле назвали британскую позицию «заявлениями от лукавого», отметив, что с одной стороны страна участвует в международных конвенциях противодействия отмыванию нелегальных доходов, с другой — предоставляет на своей территории возможность пользования финансовыми и налоговыми лазейками.
Ранее в Совфеде РФ сообщили, что из России начиная с 2000 года были незаконно выведены более 430 миллиардов долларов. «Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики», — заявил накануне сенатор Виктор Бондарев.
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