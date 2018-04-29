Авария на ядерном полигоне: китайская разведка объяснила внезапное миролюбие Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын пересек
38-ю параллель и провел встречу с южнокорейским коллегой. Ранее он пообещал заморозить ядерные испытания. Китайская разведка утверждает, что сговорчивость Кима на самом деле связана с остановкой ядерного реактора на испытательном полигоне Пхунгери.
Эстафета рукопожатий между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином началась на границе двух Корей, но формально — в Южной. Ким Чен Ир себе такого не позволял. Это к нему приезжали гости из Сеула, а тут вождь, получается, приехал сам. Отыгрывать пришлось уже не по сценарию: Ким-младший пригласил Муна «сходить» в КНДР.
В телетрансляции это выглядит невинной шалостью вождя. Но за смехом службы протокола — постоянная готовность отменить едва начавшуюся встречу. Не зря после приветствий, десятиминутной прогулки по мосту и первого раунда переговоров в Доме мира лидеры обедают раздельно в разных странах.
18 лет назад два корейских лидера почти пили мировую. Стороны тогда настолько понравились друг другу, что казалось — все, конец войне. Но тот саммит к миру не привел. Теперь Ким Чен Ын заявил, что 11 лет до нынешних переговоров прошли впустую.
Ким Чен Ын всегда любил образ сумасшедшего — так легче показаться глупым. Ким встретился с госсекретарем США Помпео, пообещал забыть про ядерные испытания, теперь ждет отмены санкций. И тут китайская разведка внезапно сообщает — возможно, Ким держит хорошую мину при плохой игре. Ядерный полигон Пхунгери, где вождь мастерил свои «Хвасоны», уже 8 месяцев как не работает из-за аварии: обрушилась горная порода. Теперь Киму нечего испытывать, но у него есть время на саммиты и прочую возню, которая приносит дивиденды.
Пока итогами состоявшегося саммита останутся довольны жители пограничного села на юге — им будет по-прежнему страшно, но уже не громко. Со вторника обе стороны отказываются от пропаганды: больше не будет песен о войне с призывами сдаваться. Если так, то южане еще должны прикрыть кинотеатр для туристов — там уже несколько лет показывают один и тот же фильм про нападение Пхеньяна и Москвы. Больше никаких боевиков — только мелодрамы про воссоединение семей, новые железные дороги, открытые границы и единую страну. Правда, последнее уже похоже на фантастику.
Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин: Объединение не нужно просто никому. Южнокорейцы будут десятилетиями платить гигантские налоги, чтобы вытянуть КНДР. Не нужно объединение и северокорейской элите: если оно произойдет, быстро в стране возникнет недовольство, если в КНДР увидят, какой разрыв между государствами.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
В телетрансляции это выглядит невинной шалостью вождя. Но за смехом службы протокола — постоянная готовность отменить едва начавшуюся встречу. Не зря после приветствий, десятиминутной прогулки по мосту и первого раунда переговоров в Доме мира лидеры обедают раздельно в разных странах.
18 лет назад два корейских лидера почти пили мировую. Стороны тогда настолько понравились друг другу, что казалось — все, конец войне. Но тот саммит к миру не привел. Теперь Ким Чен Ын заявил, что 11 лет до нынешних переговоров прошли впустую.
Ким Чен Ын всегда любил образ сумасшедшего — так легче показаться глупым. Ким встретился с госсекретарем США Помпео, пообещал забыть про ядерные испытания, теперь ждет отмены санкций. И тут китайская разведка внезапно сообщает — возможно, Ким держит хорошую мину при плохой игре. Ядерный полигон Пхунгери, где вождь мастерил свои «Хвасоны», уже 8 месяцев как не работает из-за аварии: обрушилась горная порода. Теперь Киму нечего испытывать, но у него есть время на саммиты и прочую возню, которая приносит дивиденды.
Пока итогами состоявшегося саммита останутся довольны жители пограничного села на юге — им будет по-прежнему страшно, но уже не громко. Со вторника обе стороны отказываются от пропаганды: больше не будет песен о войне с призывами сдаваться. Если так, то южане еще должны прикрыть кинотеатр для туристов — там уже несколько лет показывают один и тот же фильм про нападение Пхеньяна и Москвы. Больше никаких боевиков — только мелодрамы про воссоединение семей, новые железные дороги, открытые границы и единую страну. Правда, последнее уже похоже на фантастику.
Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин: Объединение не нужно просто никому. Южнокорейцы будут десятилетиями платить гигантские налоги, чтобы вытянуть КНДР. Не нужно объединение и северокорейской элите: если оно произойдет, быстро в стране возникнет недовольство, если в КНДР увидят, какой разрыв между государствами.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
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