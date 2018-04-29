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    Катамараны с туристами опрокинулись в Башкирии, погибла женщина

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    Катамараны с туристами опрокинулись в Башкирии, погибла женщина

    Катамараны с туристами опрокинулись в Башкирии, погибла женщина

    Катамараны с девятью туристами столкнулись на в Башкирии.

    ЧП случилось на реке Малый Инзер в Белорецком районе. Два катамарана столкнулись на пороге Айгир.

    В результате погибла 33-летняя женщина. Кроме того, помощь понадобилась одной женщине 29 лет.

    Надо сказать, что это происшествие с катамаранами в Башкирии стало уже вторым за день. Ранее сегодня на реке Лемеза перевернулся катамаран с тремя туристами. В результате пропали два человека. Одного из них позднее нашла другая туристическая группа, сообщили в УМЧС по Башкирии.

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