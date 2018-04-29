В Британии предложили приравнять к террористам чиновников из РФ, нарушающих права человека

Британский омбудсмен по вопросам противодействия коррупции предложил новые санкции против российских чиновников, подозреваемых в нарушении прав человека.
Британский омбудсмен по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз считает необходимым не только замораживать активы российских чиновников, причастных, по мнению Лондона, к нарушениям прав человека, но и официально публиковать их имена и запрещать им въезд на территорию Соединенного королевства. Такое мнение Пенроуз высказал в статье для газеты The Sunday Telegraph.
На 1 мая в Великобритании назначено рассмотрение в третьем чтении так называемой «поправки Магнитского» в британский Закон о санкциях и отмывании денег. Поправка должна по аналогии с законом Магнитского в США дать британским властям право замораживать активы иностранцев и запрещать им въезд в страну, если они подозреваются в «грубых нарушениях прав человека».
Пенроуз считает, что въезд на территорию королевства должен быть ограничен не только самим подозреваемым, но и членам их семей, их недвижимость должна быть конфискована, а их имена необходимо предать огласке. В настоящее время в Великобритании, согласно закону о санкциях, разрешено публиковать только имена тех, кто объявлен причастным к террористической деятельности.
Джон Пенроуз, омбудсмен Великобритании по вопросам противодействия коррупции: «Мы должны опубликовать имена тех людей, чьи активы заморожены, недвижимость конфискована, кому отказано в визах. Мы уже так поступаем с теми, в отношении кого мы вводим финансовые санкции на основании подозрений в террористической деятельности, а также к террористическим организациям. Так почему же должен быть иной подход к самым отвратительным нарушителям прав человека на планете?»
На 1 мая в Великобритании назначено рассмотрение в третьем чтении так называемой «поправки Магнитского» в британский Закон о санкциях и отмывании денег. Поправка должна по аналогии с законом Магнитского в США дать британским властям право замораживать активы иностранцев и запрещать им въезд в страну, если они подозреваются в «грубых нарушениях прав человека».
Пенроуз считает, что въезд на территорию королевства должен быть ограничен не только самим подозреваемым, но и членам их семей, их недвижимость должна быть конфискована, а их имена необходимо предать огласке. В настоящее время в Великобритании, согласно закону о санкциях, разрешено публиковать только имена тех, кто объявлен причастным к террористической деятельности.
Джон Пенроуз, омбудсмен Великобритании по вопросам противодействия коррупции: «Мы должны опубликовать имена тех людей, чьи активы заморожены, недвижимость конфискована, кому отказано в визах. Мы уже так поступаем с теми, в отношении кого мы вводим финансовые санкции на основании подозрений в террористической деятельности, а также к террористическим организациям. Так почему же должен быть иной подход к самым отвратительным нарушителям прав человека на планете?»
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