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    В ХМАО у 15-летней экстремалки и инструктора не раскрылся парашют

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    В ХМАО у 15-летней экстремалки и инструктора не раскрылся парашют

    В ХМАО у <nobr>15-летней</nobr> экстремалки и инструктора не раскрылся парашют

    Юная парашютистка и инструктор получили серьезные травмы во время совместного прыжка в ХМАО.

    ЧП случилось рядом с городом Мегион. У 15-летней девушки и инструктора не раскрылся парашют во время совместного прыжка. В результате в свободном падении оба упали на землю.

    После падение инструктора и девушку экстренно госпитализировали. Сейчас они находятся в реанимации.

    По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В аэроклубе изъяты документы, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

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