В ХМАО у 15-летней экстремалки и инструктора не раскрылся парашют

Юная парашютистка и инструктор получили серьезные травмы во время совместного прыжка в ХМАО.
ЧП случилось рядом с городом Мегион. У 15-летней девушки и инструктора не раскрылся парашют во время совместного прыжка. В результате в свободном падении оба упали на землю.
После падение инструктора и девушку экстренно госпитализировали. Сейчас они находятся в реанимации.
По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В аэроклубе изъяты документы, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.
После падение инструктора и девушку экстренно госпитализировали. Сейчас они находятся в реанимации.
По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В аэроклубе изъяты документы, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.
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