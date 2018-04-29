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    «Это не Майдан»: участники протестов в Ереване рассказали о своих мотивах. Армения, митинги и протесты, оппозиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Это не Майдан»: участники протестов в Ереване рассказали о своих мотивах

    «Это не Майдан»: участники протестов в Ереване рассказали о своих мотивах

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    «Это не Майдан»: участники протестов в Ереване рассказали о своих мотивах

    «Это не Майдан»: участники протестов в Ереване рассказали о своих мотивах

    «Это не Майдан»: участники протестов в Ереване рассказали о своих мотивах

      В Ереване после двухдневного перерыва возобновились акции протеста.

      С утра люди стягивались в центр армянской столицы. Через два часа на площади Республики должен состояться митинг, в котором примет участие лидер оппозиции Никол Пашинян. Сейчас обстановка в центре города спокойная, полиция демонстрантам не препятствует. Сами демонстранты говорят, что не намерены вести себя агрессивно и что они выступают против коррупции и за свободу в стране.

      Участница митинга в Ереване: «Мы хотим показать, что мы тоже против коррумпированности в нашей стране, мы хотим другого будущего для наших детей».

      Участник митинга в Ереване: «Мы не против кого-то, это не Майдан, это не может быть Майданом. У нас руки подняты, и мы свободны. Я сам из России приехал, чтобы участвовать, и не только я, мои друзья из Франции, все армяне приехали, чтобы в дальнейшем была здесь свободная страна».

      Вопрос об избрании нового премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. Пашинян является единственным кандидатом, однако, чтобы стать главой кабмина, ему нужны голоса членов не только оппзиционных партий, но и правящей Республиканской. Встреча с ними назначена на понедельник. По словам Пашиняна, шанс договориться есть.

      Сегодня о результатах встречи с лидером армянской оппозиции рассказали в российской Госдуме: делегация депутатов сейчас находится в Армении. Как заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, на встрече Пашинян заявил, что приоритет его внешней политики — ориентир на Россию.

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