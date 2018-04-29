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    ЛНР: Киев перебросил в Донбасс БМП, «Грады» и солдат

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    ЛНР: Киев перебросил в Донбасс БМП, «Грады» и солдат

    ЛНР: Киев перебросил в Донбасс БМП, «Грады» и солдат

    Украинские силовики перебросили в Донбасс тяжелое вооружение, также туда направлены четыре вагона с военнослужащими, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

    По словам представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрея Марочко, в подконтрольный украинским силовикам населенный пункт Рубежное железнодорожный эшелон. Среди техники — девять БМП и две реактивные системы залпового огня «Град».

    Андрей Марочко: «О том, что официальный Киев намерен решать конфликт в Донбассе исключительно силовым путем, свидетельствует продолжающееся наращивание вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения».

    Кроме того, добавил Марочко, в Беловодск прибыла рота из состава батальона «Полтава» украинской Национальной гвардии.

    смотретьВ Докучаевске при обстреле ВСУ погибли мирные жители
    В Докучаевске при обстреле ВСУ погибли мирные жители
    Ранее сообщалось, что ситуация ухудшилась по всей линии фронта в ДНР. Ополченцы каждый день переживают артиллерийские налеты и фактически не покидают окопов. Отвечать на обстрелы ВСУ им запрещено. Формально армия непризнанной республики продолжает придерживаться перемирия. Между тем при массированном обстреле украинскими силовиками поселка Докучаевска погибли три мирных жителя.

    Очередной виток обострения на фронте ополченцы ожидают 30 апреля.

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