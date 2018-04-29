«Даже природа его не любит»: Трамп проиграл битву с вывернутым зонтиком

Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV — Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.

President Trump grapples with his umbrella after rally: The Commander-in-Chief gripped the stem of his golf-style umbrella as he walked down a flight of steps onto the runway at Andrews Air Force Base in Maryland but was unable to stop it flipping over. https://t.co/2nY6CR6T5u pic.twitter.com/1WeJpjf4IH — jc m. mercado (@tianz17) 29 апреля 2018 г.

На кадрах запечатлено возвращение Трампа в Вашингтон из рабочей поездки в Мичиган. Американский лидер выходит из салона самолета, и в этот же момент ветер едва не вырывает у него из рук зонтик, который оказывается вывернут наизнанку. Спускаясь по трапу, Трамп не делает ничего, чтобы вернуть зонт в нормальное положение. Спустившись, он передает злосчастный зонт кому-то из своих помощников. Обитателям соцсетей такая оплошность показалась ужасно забавной. Разместивший видеозапись пользователь назвал это «мегафейлом».Twitter тут же заполнили ехидные комментарии.: «Даже природа его не любит».: «Зонтик — это символ всей его администации».: «Трамп настолько плох, что пытается улететь, как Мэри Поппинс».А кто-то пошутил на тему того, что таким способом Трамп пытался связаться с КГБ.: «Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить последние сообщения от КГБ».