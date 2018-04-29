«Даже природа его не любит»: Трамп проиграл битву с вывернутым зонтиком

Президент США Дональд Трамп стал объектом насмешек после того, как в Сети появилось видео, на котором он не может справиться зонтиком, вывернутым наизнанку порывом ветра.
На кадрах запечатлено возвращение Трампа в Вашингтон из рабочей поездки в Мичиган. Американский лидер выходит из салона самолета, и в этот же момент ветер едва не вырывает у него из рук зонтик, который оказывается вывернут наизнанку. Спускаясь по трапу, Трамп не делает ничего, чтобы вернуть зонт в нормальное положение. Спустившись, он передает злосчастный зонт кому-то из своих помощников. Обитателям соцсетей такая оплошность показалась ужасно забавной. Разместивший видеозапись пользователь назвал это «мегафейлом».
Twitter тут же заполнили ехидные комментарии.
Praveen Sappali: «Даже природа его не любит».
Shadey janet woody: «Зонтик — это символ всей его администации».
Joe Schmo: «Трамп настолько плох, что пытается улететь, как Мэри Поппинс».
А кто-то пошутил на тему того, что таким способом Трамп пытался связаться с КГБ.
WeAreAmerica: «Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить последние сообщения от КГБ».
Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV— Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.
President Trump grapples with his umbrella after rally: The Commander-in-Chief gripped the stem of his golf-style umbrella as he walked down a flight of steps onto the runway at Andrews Air Force Base in Maryland but was unable to stop it flipping over. https://t.co/2nY6CR6T5u pic.twitter.com/1WeJpjf4IH— jc m. mercado (@tianz17) 29 апреля 2018 г.
Twitter тут же заполнили ехидные комментарии.
Praveen Sappali: «Даже природа его не любит».
Shadey janet woody: «Зонтик — это символ всей его администации».
Joe Schmo: «Трамп настолько плох, что пытается улететь, как Мэри Поппинс».
😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/OuYP2FSD9C— Jerry Jordan (@Jerry_Jordan) 29 апреля 2018 г.
А кто-то пошутил на тему того, что таким способом Трамп пытался связаться с КГБ.
WeAreAmerica: «Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить последние сообщения от КГБ».
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