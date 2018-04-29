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    «Даже природа его не любит»: Трамп проиграл битву с вывернутым зонтиком

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    «Даже природа его не любит»: Трамп проиграл битву с вывернутым зонтиком

    «Даже природа его не любит»: Трамп проиграл битву с вывернутым зонтиком

    «Даже природа его не любит»: Трамп проиграл битву с вывернутым зонтиком
  • Фото: Associated Press © 2018, Pablo Martinez Monsivais

    • Президент США Дональд Трамп стал объектом насмешек после того, как в Сети появилось видео, на котором он не может справиться зонтиком, вывернутым наизнанку порывом ветра.

    На кадрах запечатлено возвращение Трампа в Вашингтон из рабочей поездки в Мичиган. Американский лидер выходит из салона самолета, и в этот же момент ветер едва не вырывает у него из рук зонтик, который оказывается вывернут наизнанку. Спускаясь по трапу, Трамп не делает ничего, чтобы вернуть зонт в нормальное положение. Спустившись, он передает злосчастный зонт кому-то из своих помощников. Обитателям соцсетей такая оплошность показалась ужасно забавной. Разместивший видеозапись пользователь назвал это «мегафейлом».




    Twitter тут же заполнили ехидные комментарии.

    Praveen Sappali: «Даже природа его не любит».

    Shadey janet woody: «Зонтик — это символ всей его администации».

    Joe Schmo: «Трамп настолько плох, что пытается улететь, как Мэри Поппинс».


    А кто-то пошутил на тему того, что таким способом Трамп пытался связаться с КГБ.

    WeAreAmerica: «Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить последние сообщения от КГБ».







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