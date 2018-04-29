Российские хоккеисты одолели чехов и прервали неудачную серию

Сборная России переиграла команду Чехии в заключительном матче шведского этапа Еврохоккейтура.
Встреча, проходившая в Стокгольме, закончилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу российской команды.
В составе сборной России отличились Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачёв и Никита Сошников. У чехов же забивали Дмитрий Яшкин и Филип Хытил.
Таким образом, российская команда одержала первую победу под руководством Ильи Воробьёва, который сменил у руля сборной Олега Знарка. Ранее российские хоккеисты потерпели пять поражений подряд.
Отметим, что в общей турнирной таблице Евротура сборная России занимает третье место, набрав 19 очков. Победителем турнира досрочно стала команда Финляндии.
В составе сборной России отличились Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачёв и Никита Сошников. У чехов же забивали Дмитрий Яшкин и Филип Хытил.
Таким образом, российская команда одержала первую победу под руководством Ильи Воробьёва, который сменил у руля сборной Олега Знарка. Ранее российские хоккеисты потерпели пять поражений подряд.
Отметим, что в общей турнирной таблице Евротура сборная России занимает третье место, набрав 19 очков. Победителем турнира досрочно стала команда Финляндии.
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