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    Родившимся на рыболовецком траулере щенкам разрешили жить в России

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    Родившимся на рыболовецком траулере щенкам разрешили жить в России

    Родившимся на рыболовецком траулере щенкам разрешили жить в России

    Родившимся на рыболовецком траулере щенкам разрешили жить в России

    Щенков, спасенных моряками с прибывшего из Южной Кореи в Приморье траулера «Механик Романча», разместили в гостинице для животных на время карантина, после этого рыбак сможет их забрать.

    Ситуация со спасенными рыбаками щенками, которых не пускали в порт Находки, разрешилась. Три собаки все-таки сумели сойти с рыболовецкого траулера на землю. Принято решение поместить животных на карантин в собачью гостиницу. Щенкам поставят все необходимые прививки и отдадут хозяину.

    Константин Бондарёв, глава Находкинской таможни: «Ситуация разрешилась… Находкинская таможня активно взаимодействовала со службой ветеринарного контроля управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Нашли приемлемый вариант. Службой ветеринарного контроля собаки были переданы в гостиницу для животных, где было создано помещение, в котором они будут находиться на карантине».

    Бондарёв также добавил, что ситуация с щенками выявила ряд проблем, которые требуют обсуждения: отсутствие информированности у моряков о порядке ввоза животных, а также отсутствие на территории пункта пропуска специального помещения, в котором на карантине могут находиться животные.

    смотретьРыболовецкий траулер не пускают в Находку из-за трех щенков на борту
    Рыболовецкий траулер не пускают в Находку из-за трех щенков на борту
    Напомним, ранее телеканал НТВ рассказал о том, что российские рыбаки по пути в Южную Корею выловили в море собаку, которая принесла щенков, но сама погибла. Щенки выжили и остались на траулере. Когда судно вернулось в Россию, оно не могло получить разрешение на постановку к причалу, так как у собак не было ветеринарных паспортов.

    Таможенники предложили усыпить щенков, но владелец траулера не сдался и продрейфовал в море пять суток. Наконец в пятницу таможня Находки разрешила ему пришвартоваться в порту.

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