Житель Минска 30 лет скрывал смерть матери и получал ее пенсию

В Минске мужчина в течение 30 лет получал пенсию за свою умершую мать.
По словам представителя минского РУВД Ольги Михалени, ситуацией заинтересовались соцработники, когда узнали, что женщина, которой должно было быть сто лет, давно не обращалась к врачу. Они начали разыскивать пенсионерку и вышли на ее сына.
Мужчина заявил, что его мать давно перебралась из Минска в Гродно, а он взял на себя все ее финансовые вопросы, так как женщина больше не может передвигаться самостоятельно.
Однако соцработники мужчине не поверили и вскоре выяснили, что пенсионерка умерла еще в 1988 году. Между тем сын этот факт скрыл и получал ее пенсию по поддельной доверенности. Сам он нигде не работал.
Как сообщают «Новости Белоруссии», примерная сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело.
Мужчина заявил, что его мать давно перебралась из Минска в Гродно, а он взял на себя все ее финансовые вопросы, так как женщина больше не может передвигаться самостоятельно.
Однако соцработники мужчине не поверили и вскоре выяснили, что пенсионерка умерла еще в 1988 году. Между тем сын этот факт скрыл и получал ее пенсию по поддельной доверенности. Сам он нигде не работал.
Как сообщают «Новости Белоруссии», примерная сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело.
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