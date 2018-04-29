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    «Причины нет»: олимпийская чемпионка Мустафина сообщила о разводе с бобслеистом Зайцевым

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид
    «Причины нет»: олимпийская чемпионка Мустафина сообщила о разводе с бобслеистом Зайцевым

    «Причины нет»: олимпийская чемпионка Мустафина сообщила о разводе с бобслеистом Зайцевым

    «Причины нет»: олимпийская чемпионка Мустафина сообщила о разводе с бобслеистом Зайцевым
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид

    • Знаменитая гимнастка Алия Мустафина рассказала, что рассталась с бобслеистом Алексеем Зайцевым.

    По словам двукратной олимпийской чемпионки, развод состоялся в прошлом месяце.

    Говоря о причинах расставания, Мустафина отметила, что экс-муж «просто оказался не моим человеком». Гимнастка также подчеркнула, что у нее и Зайцева нет претензий друг к другу, и попросила больше не поднимать эту тему.

    Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать☺

    Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135)


    Алия Мустафина и Алексей Зайцев сыграли свадьбу в ноябре 2016 года. А в июне следующего года у пары родилась дочь Алиса.

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