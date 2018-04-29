«Причины нет»: олимпийская чемпионка Мустафина сообщила о разводе с бобслеистом Зайцевым

По словам двукратной олимпийской чемпионки, развод состоялся в прошлом месяце.Говоря о причинах расставания, Мустафина отметила, что экс-муж «просто оказался не моим человеком». Гимнастка также подчеркнула, что у нее и Зайцева нет претензий друг к другу, и попросила больше не поднимать эту тему.Алия Мустафина и Алексей Зайцев сыграли свадьбу в ноябре 2016 года. А в июне следующего года у пары родилась дочь Алиса.