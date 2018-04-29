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    «Стреляющую» свадьбу задержали в Новой Москве

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    «Стреляющую» свадьбу задержали в Новой Москве

    «Стреляющую» свадьбу задержали в Новой Москве

    В Новой Москве задержали мужчин, подозреваемых в стрельбе из автомобиля.

    Инцидент произошел на Нововатутинском шоссе сегодня утром. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия.

    Позднее подозреваемые были задержаны на Калужском шоссе. В отдел доставили двух мужчин. Как сообщает ТАСС, пострадавших в результате инцидента нет.

    Между тем радиостанция «Говорит Москва» отмечает, что стрельбу устроили участники свадебного кортежа.

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