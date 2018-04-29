«Стреляющую» свадьбу задержали в Новой Москве

В Новой Москве задержали мужчин, подозреваемых в стрельбе из автомобиля.
Инцидент произошел на Нововатутинском шоссе сегодня утром. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия.
Позднее подозреваемые были задержаны на Калужском шоссе. В отдел доставили двух мужчин. Как сообщает ТАСС, пострадавших в результате инцидента нет.
Между тем радиостанция «Говорит Москва» отмечает, что стрельбу устроили участники свадебного кортежа.
Позднее подозреваемые были задержаны на Калужском шоссе. В отдел доставили двух мужчин. Как сообщает ТАСС, пострадавших в результате инцидента нет.
Между тем радиостанция «Говорит Москва» отмечает, что стрельбу устроили участники свадебного кортежа.
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