Увлечение 71-летней Татьяны Васильевой «уколами красоты» беспокоит психотерапевтов

Народная артистка Татьяна Васильева готова идти на крайние меры, чтобы сохранить молодость. Ведь лицо — это ее хлеб. Недавно Васильева сделала нитевой лифтинг, чтобы подтянуть овал лица, и контурную пластику губ.
Специалисты уверяют: процедуры практически безболезненны, а Васильева настолько к ним привыкла, что это для актрисы как на маникюр сходить. Перед процедурами Васильева проходит полное обследование, сдает анализы. После процедур — прекрасно себя чувствует.
Татьяна Васильева, актриса: «Я должна быть легкой, я должна быть такой, чтобы на меня хотелось смотреть на сцене, чтобы люди не говорили: „Господи, какой ужас, что с ней случилось? Почему она так изменилась? Почему она такая полная? Почему она еле ходит?“».
Между тем психотерапевты бьют тревогу: ведь если Татьяна Васильева так болезненно относится к процессу старения, то в один прекрасный момент ее может не устроить «укол красоты», и она опять решится на хирургическую операцию. А это в ее возрасте, народной артистке — 71 год, чревато и осложнениями, и потерей собственного лица.
Алиса Метелина, психотерапевт: «Если говорить про Васильеву, то из семидесяти двадцать не сделать, и даже тридцать не сделать, и даже сорок не сделать. В лучшем случае ты получишь минус 15 лет. И здесь очень важно не перестараться».
Психотерапевты советуют актрисе не считать морщины, ведь зритель любит ее за талант, а над ним время не властно. А на крайний случай вспомнить мантру «Я — самая обаятельная и привлекательная!»
49-летнюю Татьяну Буланову тоже подозревают в пластике. Певица очень самокритична, начиная от характера и заканчивая внешним видом. Пластические хирурги уверяют: Буланова уже начала новую жизнь с «чистого лица». Поработала над кончиком носа.
Пластический хирург: «Кончик опущенный вниз дает немного усталый, унылый вид, и обычно это с возрастом происходит, все ткани в этой области провисают. А у Булановой он приподнят, с кончиком явно поработали хорошо».
Кончиком носа Буланова не ограничилась, правда дальнейшую работу над новой собой доверила не хирургам, а косметологам, уверены специалисты. Да и сама Буланова рассказывает, что пластических хирургов обходит стороной и с детства боится людей в белых халатах.
Татьяна Буланова: «Я сама бы с удовольствием легла под нож, если бы не была такой большой трусихой. Ну реально я боюсь, я боюсь наркоза, больниц, даже к зубному иду, только когда у меня пломба выпадет, за этим я стараюсь следить. А тем более чтобы добровольно прийти, чтобы тебя усыпили и что-то резали — ни за что. Хотя очень мечтаю».
По словам певицы, единственная операция, которую ей сделали за всю жизнь, это удаление аппендицита. К пластическим хирургам, утверждает Буланова, она не обращалась ни разу.
Подробнее — в сюжете программы «Ты не поверишь!».
Татьяна Васильева, актриса: «Я должна быть легкой, я должна быть такой, чтобы на меня хотелось смотреть на сцене, чтобы люди не говорили: „Господи, какой ужас, что с ней случилось? Почему она так изменилась? Почему она такая полная? Почему она еле ходит?“».
Между тем психотерапевты бьют тревогу: ведь если Татьяна Васильева так болезненно относится к процессу старения, то в один прекрасный момент ее может не устроить «укол красоты», и она опять решится на хирургическую операцию. А это в ее возрасте, народной артистке — 71 год, чревато и осложнениями, и потерей собственного лица.
Алиса Метелина, психотерапевт: «Если говорить про Васильеву, то из семидесяти двадцать не сделать, и даже тридцать не сделать, и даже сорок не сделать. В лучшем случае ты получишь минус 15 лет. И здесь очень важно не перестараться».
Психотерапевты советуют актрисе не считать морщины, ведь зритель любит ее за талант, а над ним время не властно. А на крайний случай вспомнить мантру «Я — самая обаятельная и привлекательная!»
49-летнюю Татьяну Буланову тоже подозревают в пластике. Певица очень самокритична, начиная от характера и заканчивая внешним видом. Пластические хирурги уверяют: Буланова уже начала новую жизнь с «чистого лица». Поработала над кончиком носа.
Пластический хирург: «Кончик опущенный вниз дает немного усталый, унылый вид, и обычно это с возрастом происходит, все ткани в этой области провисают. А у Булановой он приподнят, с кончиком явно поработали хорошо».
Кончиком носа Буланова не ограничилась, правда дальнейшую работу над новой собой доверила не хирургам, а косметологам, уверены специалисты. Да и сама Буланова рассказывает, что пластических хирургов обходит стороной и с детства боится людей в белых халатах.
Татьяна Буланова: «Я сама бы с удовольствием легла под нож, если бы не была такой большой трусихой. Ну реально я боюсь, я боюсь наркоза, больниц, даже к зубному иду, только когда у меня пломба выпадет, за этим я стараюсь следить. А тем более чтобы добровольно прийти, чтобы тебя усыпили и что-то резали — ни за что. Хотя очень мечтаю».
По словам певицы, единственная операция, которую ей сделали за всю жизнь, это удаление аппендицита. К пластическим хирургам, утверждает Буланова, она не обращалась ни разу.
Подробнее — в сюжете программы «Ты не поверишь!».
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