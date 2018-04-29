Секс-символ СССР Наталья Селезнёва приходит в себя после сложной операции

Актриса Наталья Селезнёва, знакомая всем по роли роскошной Лиды из «Операции Ы», серьезно больна: она пережила сложную операцию.
Супруг народной артистки, актер и режиссер Владимир Андреев, рассказывает: 72-летняя Наталья Селезнева сломала шейку бедра несколько месяцев назад и махнула рукой — мол, само заживет. Только когда боль стала нестерпимой, актриса обратилась к врачам.
Владимир Андреев: «Ей пришлось пережить операцию бедра, довольно серьезную операцию. Она мужественно вынесла».
Муж Селезнёвой переживает: ведь в таком возрасте перелом шейки бедра чреват осложнениями — кости хрупкие, восстанавливаются медленно. А режиссера уже запугали: если пациент долго лежит в постели, это может сказаться на работе сердца, и, не дай бог, начнется пневмония. Вот он и не отходит от актрисы, ухаживает за ней, как за маленьким ребенком.
Еще два года назад Наталья Селезнёва жаловалась — она не вылезает из больниц. Травмы преследуют ее одна за другой.
Наталья Селезнёва: «Я упала на юбилее Андреева лицом на камень. Разбилась. У меня была операция на руке. У меня целый год болит колено. Я не буду сейчас тут заполнять больничный лист и жаловаться, но год у меня тяжелый, именно физически тяжелый».
Переживала Селезнёва и за внешний вид. Она всегда была стройной красавицей. И хотела бы и спустя годы выглядеть как ее героиня Лида из «Операции Ы».
Наталья Селезнёва: «Я плохо выгляжу, и давайте эту тему оставим. Я знаю, что такое хорошо выглядеть, я собой не занималась. Но пока мы, в общем-то, живем, нас как бы не списали, значит каждый день, подаренный судьбой, — это радость, это действительно подарок».
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
Владимир Андреев: «Ей пришлось пережить операцию бедра, довольно серьезную операцию. Она мужественно вынесла».
Муж Селезнёвой переживает: ведь в таком возрасте перелом шейки бедра чреват осложнениями — кости хрупкие, восстанавливаются медленно. А режиссера уже запугали: если пациент долго лежит в постели, это может сказаться на работе сердца, и, не дай бог, начнется пневмония. Вот он и не отходит от актрисы, ухаживает за ней, как за маленьким ребенком.
Еще два года назад Наталья Селезнёва жаловалась — она не вылезает из больниц. Травмы преследуют ее одна за другой.
Наталья Селезнёва: «Я упала на юбилее Андреева лицом на камень. Разбилась. У меня была операция на руке. У меня целый год болит колено. Я не буду сейчас тут заполнять больничный лист и жаловаться, но год у меня тяжелый, именно физически тяжелый».
Переживала Селезнёва и за внешний вид. Она всегда была стройной красавицей. И хотела бы и спустя годы выглядеть как ее героиня Лида из «Операции Ы».
Наталья Селезнёва: «Я плохо выгляжу, и давайте эту тему оставим. Я знаю, что такое хорошо выглядеть, я собой не занималась. Но пока мы, в общем-то, живем, нас как бы не списали, значит каждый день, подаренный судьбой, — это радость, это действительно подарок».
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
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