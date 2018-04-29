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    Telegram возобновил работу после масштабного сбоя

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Telegram возобновил работу после масштабного сбоя

    Telegram возобновил работу после масштабного сбоя

    Telegram возобновил работу после масштабного сбоя
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Российские пользователи Telegram сообщили в соцсетях о том, что мессенджер возобновил работу.

    Telegram оповестил пользователей, что на серверах мессенджера идут технические работы, и «скоро все заработает».

    Из сообщения Telegram: «Наш Еврокластер снова обрел силы. Все инженеры прилагают усилия для восстановления оборудования после сбоя. Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ».

    При этом многие пользователи сообщили, что доступ к Telegram у них уже возобновлен.

    Ранее Павел Дуров предупредил о сбое в работе Telegram у европейских пользователей. Масштабный неполадки были вызваны отключением питания на серверах в Нидерландах. О проблемах в работе мессенджера сообщали пользователи России, Украины и Израиля.

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