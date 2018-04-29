Telegram возобновил работу после масштабного сбоя

Российские пользователи Telegram сообщили в соцсетях о том, что мессенджер возобновил работу.
Telegram оповестил пользователей, что на серверах мессенджера идут технические работы, и «скоро все заработает».
Из сообщения Telegram: «Наш Еврокластер снова обрел силы. Все инженеры прилагают усилия для восстановления оборудования после сбоя. Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ».
При этом многие пользователи сообщили, что доступ к Telegram у них уже возобновлен.
Ранее Павел Дуров предупредил о сбое в работе Telegram у европейских пользователей. Масштабный неполадки были вызваны отключением питания на серверах в Нидерландах. О проблемах в работе мессенджера сообщали пользователи России, Украины и Израиля.
Из сообщения Telegram: «Наш Еврокластер снова обрел силы. Все инженеры прилагают усилия для восстановления оборудования после сбоя. Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ».
При этом многие пользователи сообщили, что доступ к Telegram у них уже возобновлен.
Ранее Павел Дуров предупредил о сбое в работе Telegram у европейских пользователей. Масштабный неполадки были вызваны отключением питания на серверах в Нидерландах. О проблемах в работе мессенджера сообщали пользователи России, Украины и Израиля.
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