Емельяненко рассказал о допросе в ФБР

Фёдор Емельяненко рассказал, что агенты ФБР по время допроса не обвиняли его в том, что он русский шпион.
Знаменитый спортсмен подчеркнул, что перед поединком с Фрэнком Миром у него было достаточно забот. Среди них Емельяненко назвал не только допрос ФБР, но и проблемы с таможней.
Фёдор Емельяненко: «В течение недели у меня было достаточно забот, это и допрос ФБР, и проблемы с таможней, но с божьей помощью я справился. Меня не обвиняли в том, что я русский шпион».
Кроме того, Емельяненко отметил, что бой с Миром прошел немного не так, как планировалось, ведь от американца он пропустил «легкий удар», однако все закончилось удачно.
Также спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы оправдать их надежды и стать чемпионом, передает «Спорт FM».
Напомним, Фёдор Емельяненко взял верх над Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. Россиянин победил техническим нокаутом уже на 48-й секунде первого раунда. В полуфинале турнира Емельяненко предстоит с 41-летним Чейлом Сонненом из США.
При этом СМИ сообщали, что перед поединком Емельяненко допросили агенты ФБР. По некоторым данным, их интересовало сотрудничество спортсмена с компанией Affliction Entertainment, которая занимается организацией боев ММА.
Фёдор Емельяненко: «В течение недели у меня было достаточно забот, это и допрос ФБР, и проблемы с таможней, но с божьей помощью я справился. Меня не обвиняли в том, что я русский шпион».
Кроме того, Емельяненко отметил, что бой с Миром прошел немного не так, как планировалось, ведь от американца он пропустил «легкий удар», однако все закончилось удачно.
Также спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы оправдать их надежды и стать чемпионом, передает «Спорт FM».
Напомним, Фёдор Емельяненко взял верх над Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. Россиянин победил техническим нокаутом уже на 48-й секунде первого раунда. В полуфинале турнира Емельяненко предстоит с 41-летним Чейлом Сонненом из США.
При этом СМИ сообщали, что перед поединком Емельяненко допросили агенты ФБР. По некоторым данным, их интересовало сотрудничество спортсмена с компанией Affliction Entertainment, которая занимается организацией боев ММА.
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