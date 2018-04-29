Посадку неисправного Ил-38 в Жуковском произвел 73-летний летчик-ас

Опытный
летчик-испытатель Владимир Иринархов сумел безопасно посадить в подмосковном аэропорту самолет без переднего шасси.
Жесткая посадка Ил-38 индийских ВМС обошлась без пострадавших и серьезных повреждений машины благодаря действиям командира экипажа, 73-летнего летчика-испытателя Владимира Иринархова. Об этом «Комсомольской правде» рассказали коллеги летчика.
Напомним, инцидент произошел в субботу около 20:00. В подмосковном аэропорту Жуковский совершил экстренную посадку противолодочный самолет Ил-38 ВМС Индии, который проводил плановый полет после штатного техобслуживания. Самолет не выпустил переднюю стойку шасси. В результате происшествия никто не пострадал, возгорания также не было. Взлетно-посадочную полосу залили пеной, поэтому несколько рейсов были перенаправлены на посадку в аэропорт Домодедово. В настоящее время аэропорт принимает и отправляет рейсы в штатном режиме.
Источник: «Они приняли единственно верное решение — приземляться на залитую пеной полосу. В „Кипелово“ в подобном случае самолет ломали пополам, его просто выбрасывало с полосы. Но Владимир Михайлович удержал».
Сообщается, что самолету теперь предстоит лишь незначительный ремонт.
Иринархов — заслуженный летчик-испытатель РФ, известный человек в своей профессии. В комплексе имени Ильюшина он работает с 1993 года. Благодаря проведенным им испытаниям была отработана методика посадок и взлетов с площадок в Антарктиде и высажена экспедиция «Антарктическая Одиссея 2001». В 2007 году Иринархов совершил уникальный перелет на Ил-144 через Атлантический океан в Венесуэлу.
Напомним, инцидент произошел в субботу около 20:00. В подмосковном аэропорту Жуковский совершил экстренную посадку противолодочный самолет Ил-38 ВМС Индии, который проводил плановый полет после штатного техобслуживания. Самолет не выпустил переднюю стойку шасси. В результате происшествия никто не пострадал, возгорания также не было. Взлетно-посадочную полосу залили пеной, поэтому несколько рейсов были перенаправлены на посадку в аэропорт Домодедово. В настоящее время аэропорт принимает и отправляет рейсы в штатном режиме.
Источник: «Они приняли единственно верное решение — приземляться на залитую пеной полосу. В „Кипелово“ в подобном случае самолет ломали пополам, его просто выбрасывало с полосы. Но Владимир Михайлович удержал».
Сообщается, что самолету теперь предстоит лишь незначительный ремонт.
Иринархов — заслуженный летчик-испытатель РФ, известный человек в своей профессии. В комплексе имени Ильюшина он работает с 1993 года. Благодаря проведенным им испытаниям была отработана методика посадок и взлетов с площадок в Антарктиде и высажена экспедиция «Антарктическая Одиссея 2001». В 2007 году Иринархов совершил уникальный перелет на Ил-144 через Атлантический океан в Венесуэлу.
Комментарии