Друг Джигарханяна рассказал о состоянии госпитализированного артиста

Друг Армена Джигарханяна рассказал, что знаменитый артист постепенно идет на поправку.
По словам Артура Согомоняна, Армен Джигарханян уже чувствует себя лучше. Однако актер все еще должен оставаться под наблюдением врачей, передает РИА Новости.
Напомним, в четверг, 26 апреля, стало известно, что Джигарханян попал в больницу из-за проблем с сердцем. При этом СМИ сообщали, что актер впал в кому. Однако позднее появилась информация, что Джигарханян пришел в сознание и находится в стабильном состоянии.
Надо сказать, что это уже третья госпитализация артиста с начала 2018 года. 17 января Джигарханяна доставили в больницу прямо из театра. А вскоре после выписки он снова попал в клинику — актер оказался на больничной койке 31 января. 2 февраля его выписали.
Напомним, в четверг, 26 апреля, стало известно, что Джигарханян попал в больницу из-за проблем с сердцем. При этом СМИ сообщали, что актер впал в кому. Однако позднее появилась информация, что Джигарханян пришел в сознание и находится в стабильном состоянии.
Надо сказать, что это уже третья госпитализация артиста с начала 2018 года. 17 января Джигарханяна доставили в больницу прямо из театра. А вскоре после выписки он снова попал в клинику — актер оказался на больничной койке 31 января. 2 февраля его выписали.
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