В Москве начали отключать отопление

Системы теплоснабжения в столице переходят на летний режим работы.
Отключать отопление начали с сегодняшнего дня. Первыми на летний режим работы переходят предприятия. Позднее к ним присоединятся жилые дома, а потом — социальные объекты, в том числе детские сады, школы, больницы и поликлиники.
Как напомнил заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков, отопление отключается, если среднесуточная температура держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд.
На полное отключение систем отводится пять дней, однако, как правило, это происходит быстрее.
После отключения отопления на теплостанциях и центральных тепловых пунктах проведут профилактические и капитальные ремонты. Также специалисты займутся диагностикой сетей и перекладкой трубопроводов. Подготовка к следующему отопительному сезону завершится к 25 августа, сообщили в мэрии Москвы.
Как напомнил заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков, отопление отключается, если среднесуточная температура держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд.
На полное отключение систем отводится пять дней, однако, как правило, это происходит быстрее.
После отключения отопления на теплостанциях и центральных тепловых пунктах проведут профилактические и капитальные ремонты. Также специалисты займутся диагностикой сетей и перекладкой трубопроводов. Подготовка к следующему отопительному сезону завершится к 25 августа, сообщили в мэрии Москвы.
Комментарии