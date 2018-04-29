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    В Москве начали отключать отопление

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    В Москве начали отключать отопление

    В Москве начали отключать отопление

    Системы теплоснабжения в столице переходят на летний режим работы.

    Отключать отопление начали с сегодняшнего дня. Первыми на летний режим работы переходят предприятия. Позднее к ним присоединятся жилые дома, а потом — социальные объекты, в том числе детские сады, школы, больницы и поликлиники.

    Как напомнил заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков, отопление отключается, если среднесуточная температура держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд.

    На полное отключение систем отводится пять дней, однако, как правило, это происходит быстрее.

    После отключения отопления на теплостанциях и центральных тепловых пунктах проведут профилактические и капитальные ремонты. Также специалисты займутся диагностикой сетей и перекладкой трубопроводов. Подготовка к следующему отопительному сезону завершится к 25 августа, сообщили в мэрии Москвы.

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