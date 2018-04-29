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    В Турции болельщик подогнал к стадиону кран, чтобы посмотреть футбол. Турция, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Турции болельщик подогнал к стадиону кран, чтобы посмотреть футбол

    В Турции болельщик подогнал к стадиону кран, чтобы посмотреть футбол

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    • Фото: @guilloarango / twitter.com
    В Турции болельщик подогнал к стадиону кран, чтобы посмотреть футбол

    В Турции болельщик подогнал к стадиону кран, чтобы посмотреть футбол

    В Турции болельщик подогнал к стадиону кран, чтобы посмотреть футбол
    • Фото: @guilloarango / twitter.com

      • Болельщик команды «Денизлиспор», получивший годичную дисквалификацию на посещение домашнего стадиона клуба, арендовал подъемный кран и сумел посмотреть футбольный матч.

      Дисквалифицированный болельщик не растерялся и нашел способ посмотреть футбол в исполнении любимой команды «Денизлиспор». При этом мужчина не нарушил запрет на посещение стадиона, так как находился за его пределами.

      На снятых очевидцами видеокадрах видно, как мужчина возвышается над стадионом, стоя в лебедке подъемного крана и размахивая руками. Ролик опубликован в соцсетях.

      Стоит отметить, что усилия болельщика были не напрасны, и он наверняка получил большое удовольствие от матча. Игра «Денизлиспора» с «Газиантепспором» закончилась с разгромным счетом 5:0.

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