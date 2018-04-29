Американский сенатор заявил о превосходстве России в киберпространстве

Заместитель председателя сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что его беспокоит то, что Россия превосходит Соединенные Штаты в области борьбы в киберпространстве.
В интервью CNN сенатор Марк Уорнер отметил, что Россия на сегодняшний день намного эффективнее США «в сфере дезинформации».
Марк Уорнер, сенатор: «Наш военный бюджет, который был только что принят, составляет 700 млрд долларов, но меня беспокоит, а закупаем ли мы оборудование, соответствующее ХХI веку? Военный бюджет России равняется 68 млрд долларов, но она намного эффективнее в сфере дезинформации и киберпространстве».
Уорнер отметил, что «правительство США все еще пытается понять, что произошло в 2016 году (в ходе выборов президента)», добавив, что «плохие действующие лица», вероятно, используют «те же инструменты» в ходе выборов в конгресс в 2018 году и президентских выборов 2020 года.
Напомним, что на днях спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США опубликовал полную версию рассекреченного доклада, посвященного расследованию связей Дональда Трампа с Россией. Согласно тексту документа, никаких свидетельств «сговора» Трампа с Кремлем найти не удалось. В докладе говорится, что «никто из опрошенных свидетелей не привел свидетельств сговора, координации или заговора между предвыборным штабом Трампа и правительством России». При этом в документе утверждается, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов США, используя соцсети, кибератаки и государственные СМИ.
Ранее в США началось расследование в отношении Facebook. Выяснилось, что в 2015 году соцсеть передала компании Cambridge Analitica данные о своих пользователях — то, как они ведут себя в соцсети, что им нравится, на что они чаще реагируют. Данные получили политические манипуляторы, которые сотрудничали с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.
На основании собранных данных, исследователи смогли точечно рассылать людям политическую рекламу. Например, сомневающихся в выборе — мотивировать голосовать за Трампа, а тех, кто поддерживает Клинтон, — пытаться удержать от голосования агитационными роликами. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей (цифра не окончательная).
Марк Уорнер, сенатор: «Наш военный бюджет, который был только что принят, составляет 700 млрд долларов, но меня беспокоит, а закупаем ли мы оборудование, соответствующее ХХI веку? Военный бюджет России равняется 68 млрд долларов, но она намного эффективнее в сфере дезинформации и киберпространстве».
Уорнер отметил, что «правительство США все еще пытается понять, что произошло в 2016 году (в ходе выборов президента)», добавив, что «плохие действующие лица», вероятно, используют «те же инструменты» в ходе выборов в конгресс в 2018 году и президентских выборов 2020 года.
Напомним, что на днях спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США опубликовал полную версию рассекреченного доклада, посвященного расследованию связей Дональда Трампа с Россией. Согласно тексту документа, никаких свидетельств «сговора» Трампа с Кремлем найти не удалось. В докладе говорится, что «никто из опрошенных свидетелей не привел свидетельств сговора, координации или заговора между предвыборным штабом Трампа и правительством России». При этом в документе утверждается, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов США, используя соцсети, кибератаки и государственные СМИ.
Ранее в США началось расследование в отношении Facebook. Выяснилось, что в 2015 году соцсеть передала компании Cambridge Analitica данные о своих пользователях — то, как они ведут себя в соцсети, что им нравится, на что они чаще реагируют. Данные получили политические манипуляторы, которые сотрудничали с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.
На основании собранных данных, исследователи смогли точечно рассылать людям политическую рекламу. Например, сомневающихся в выборе — мотивировать голосовать за Трампа, а тех, кто поддерживает Клинтон, — пытаться удержать от голосования агитационными роликами. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей (цифра не окончательная).
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