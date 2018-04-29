«НашПотребНадзор» проверил качество консервированных оливок

В оливках есть не только вкус, но и польза — витамины, микроэлементы и жирные кислоты. Но будет ли толк от оливок, которые замуровали в жестяные банки, или там сплошь химикаты? Программа «НашПотребНадзор» выяснила, что нужно знать про оливки, чтобы не потратить деньги зря, и на какие уловки идут производители, чтобы заработать побольше.
Отличить природную горечь оливок от прогорклости, которая появилась из-за неправильного вымачивания, может не каждый. Тем более в стране, где оливки не растут, вроде России. Поэтому именно в такие страны часто поставляют оливки самого низкого качества.
В идеале оливки должны выдержать натуральное брожение. В них выделяется молочная кислота, и оливки сами приготавливаются. Остается только подсыпать соль. Но этот процесс занимает до полугода. Поэтому многие производители добавляют в рассол молочную или аскорбиновую кислоту. Они ускоряют брожение, но так как оливки бывают разные по качеству, размеру и сорту, легко ошибиться с пропорциями. Тогда оливки портятся.
Бывает и такое, что оливки, наоборот, задерживаются на фабрике дольше положенного — если их качество такое низкое, что их никто не покупает. И тогда вместо того, чтобы отправить в банку весной, их оставляют в рассоле еще на целый год. Но и после просолки, оказывается, есть место для махинаций.
Эксперты программы «НашПотребНадзор» проверили шесть образцов консервированных оливок, купленных в обычных магазинах: Bonduelle, Green Ray, ITLV, Maestro de oliva, Iberica и «Красная цена». И первое, чем они заинтересовались: а сколько именно оливок в каждой банке? По ГОСТу плодов должно быть не меньше половины от объема банки. Но до этого показателя дотянули не все образцы. Если в Bonduelle, Green Ray и Maestro de oliva отклонение невелико, то в остальных банках оливок аж на четверть меньше положенного.
Кроме того, эксперты присмотрелись к самим оливкам и обнаружили, что во всех образцах есть плоды с темными пятнами или поврежденные. Однако если в первых пяти банках их число не тянет на нарушение, то в шестом образце таких битых оливок очень много, а их вкус оставляет желать лучшего.
Дамир Ярлушкин, ведущий эксперт НП «Росконтроль»: «Шестой образец был внесен в черный список, поскольку по органолептическим показателям был обнаружен привкус прогорклого жира, что является показателем порчи продукта».
В общем, даже несмотря на замечания, первые пять банок вполне безопасны и специалистами к покупке рекомендованы. А вот консервированных оливок марки «Красная цена» эксперты советуют избегать.
Подробности контрольной закупки — в программе «НашПотребНадзор».
В идеале оливки должны выдержать натуральное брожение. В них выделяется молочная кислота, и оливки сами приготавливаются. Остается только подсыпать соль. Но этот процесс занимает до полугода. Поэтому многие производители добавляют в рассол молочную или аскорбиновую кислоту. Они ускоряют брожение, но так как оливки бывают разные по качеству, размеру и сорту, легко ошибиться с пропорциями. Тогда оливки портятся.
Бывает и такое, что оливки, наоборот, задерживаются на фабрике дольше положенного — если их качество такое низкое, что их никто не покупает. И тогда вместо того, чтобы отправить в банку весной, их оставляют в рассоле еще на целый год. Но и после просолки, оказывается, есть место для махинаций.
Эксперты программы «НашПотребНадзор» проверили шесть образцов консервированных оливок, купленных в обычных магазинах: Bonduelle, Green Ray, ITLV, Maestro de oliva, Iberica и «Красная цена». И первое, чем они заинтересовались: а сколько именно оливок в каждой банке? По ГОСТу плодов должно быть не меньше половины от объема банки. Но до этого показателя дотянули не все образцы. Если в Bonduelle, Green Ray и Maestro de oliva отклонение невелико, то в остальных банках оливок аж на четверть меньше положенного.
Кроме того, эксперты присмотрелись к самим оливкам и обнаружили, что во всех образцах есть плоды с темными пятнами или поврежденные. Однако если в первых пяти банках их число не тянет на нарушение, то в шестом образце таких битых оливок очень много, а их вкус оставляет желать лучшего.
Дамир Ярлушкин, ведущий эксперт НП «Росконтроль»: «Шестой образец был внесен в черный список, поскольку по органолептическим показателям был обнаружен привкус прогорклого жира, что является показателем порчи продукта».
В общем, даже несмотря на замечания, первые пять банок вполне безопасны и специалистами к покупке рекомендованы. А вот консервированных оливок марки «Красная цена» эксперты советуют избегать.
Подробности контрольной закупки — в программе «НашПотребНадзор».
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