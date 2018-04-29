Патриарх Кирилл прибыл в Албанию с первым официальным визитом

Несколько тысяч албанцев встретили в кафедральном соборе Воскресения Христова патриарха Московского Кирилла.

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Это первый официальный визит главы Русской православной церкви в балканское государство. В аэропорту патриарха приветствовал предстоятель Албанской православной церкви Анастасий, государственные деятели Албании и паломники.



Молебен в кафедральном соборе прошел на трех языках: церковнославянском, албанском и греческом. Сегодня патриархи Кирилл и Анастасий вместе возглавят литургию.