Дачный ответ <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дачный ответ 0+
    •  
    Патриарх Кирилл прибыл в Албанию с первым официальным визитом. патриарх, православие, христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриарх Кирилл прибыл в Албанию с первым официальным визитом

    Патриарх Кирилл прибыл в Албанию с первым официальным визитом

    комментировать
    Патриарх Кирилл прибыл в Албанию с первым официальным визитом

    Патриарх Кирилл прибыл в Албанию с первым официальным визитом

    Патриарх Кирилл прибыл в Албанию с первым официальным визитом

      Несколько тысяч албанцев встретили в кафедральном соборе Воскресения Христова патриарха Московского Кирилла.

      Это первый официальный визит главы Русской православной церкви в балканское государство. В аэропорту патриарха приветствовал предстоятель Албанской православной церкви Анастасий, государственные деятели Албании и паломники.

      Молебен в кафедральном соборе прошел на трех языках: церковнославянском, албанском и греческом. Сегодня патриархи Кирилл и Анастасий вместе возглавят литургию.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru