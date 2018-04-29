Команда Telegram назвала причину сбоя мессенджера в Европе и СНГ

Сбой в работе Telegram был вызван отключением питания на группе серверов.
Масштабный сбой в работе Telegram был вызван отключением питания на серверах в Нидерландах. Об этом в воскресенье в Twitter сообщила команда мессенджера.
Из сообщения Telegram: «Ведутся восстановительные работы после масштабного отключения энергии в окрестностях Амстердама, который затронул многие сервисы. Пользователи Telegram в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ не могут подключиться. Приносим извинения и будем держать вас в курсе работы».
Сроки восстановления работы мессенджера не называются.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что у пользователей в европейских странах могут возникнуть сложности с доступом к мессенджеру. Он объяснил сбой перегревом одной из групп серверов.
Из сообщения Telegram: «Ведутся восстановительные работы после масштабного отключения энергии в окрестностях Амстердама, который затронул многие сервисы. Пользователи Telegram в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ не могут подключиться. Приносим извинения и будем держать вас в курсе работы».
Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV— Telegram Messenger (@telegram) 29 апреля 2018 г.
Сроки восстановления работы мессенджера не называются.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что у пользователей в европейских странах могут возникнуть сложности с доступом к мессенджеру. Он объяснил сбой перегревом одной из групп серверов.
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