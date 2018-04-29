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    Команда Telegram назвала причину сбоя мессенджера в Европе и СНГ

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    Команда Telegram назвала причину сбоя мессенджера в Европе и СНГ

    Команда Telegram назвала причину сбоя мессенджера в Европе и СНГ

    Сбой в работе Telegram был вызван отключением питания на группе серверов.

    Масштабный сбой в работе Telegram был вызван отключением питания на серверах в Нидерландах. Об этом в воскресенье в Twitter сообщила команда мессенджера.

    Из сообщения Telegram: «Ведутся восстановительные работы после масштабного отключения энергии в окрестностях Амстердама, который затронул многие сервисы. Пользователи Telegram в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ не могут подключиться. Приносим извинения и будем держать вас в курсе работы».




    Сроки восстановления работы мессенджера не называются.

    Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что у пользователей в европейских странах могут возникнуть сложности с доступом к мессенджеру. Он объяснил сбой перегревом одной из групп серверов.

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