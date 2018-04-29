Акция «Бессмертный полк» пройдет в 20 городах США

Акция «Бессмертный полк» в этом году станет самой многочисленной за все годы ее проведения в США. Шествия пройдут в 20 американских городах, в них примут участие около 6 тысяч человек.
Координатор американской акции «Бессмертный полк», президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан рассказал ТАСС, что шествия в этом году пройдут в таких крупных городах как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтон, Майами. Среди новых городов, которые присоединяются к акции, — Канзас-Сити, Бирмингем, Хьюстон, Ванкувер и Феникс.
По словам Кочана, шествие пройдет в разных американских городах в различные дни, поскольку 9 мая здесь не является официальным выходным днем. Самые многочисленные акции ожидаются в ближайшие к этой памятной дате выходные дни — 5–6 числа.
В большинстве городов шествие организуют местные общества представителей русскоязычной диаспоры. И с каждым годом, по словам организаторов, к «Бессмертному полку» проявляют интерес все больше обычных американцев.
Игорь Кочан, организатор акции «Бессмертный полк» в США: «Мы просто разговариваем с коллегами по работе, наши дети рассказывают об акции своим одноклассникам, объясняя, что такое „Бессмертный полк“, и американцы с радостью присоединяются. Они согласны, что очень важно помнить, какой ценой досталась миру Победа, поскольку, если многие из них и знают про нацизм, то не все ответят, когда именно отмечается День Победы или кто воевал во Второй мировой».
Также в этом году впервые за последние годы интерес к шествию памяти погибших на фронтах родственников проявили представители китайской диаспоры. Они заявили, что хотели бы тоже почтить память своих ветеранов, сражавших на фронтах в те годы.
Впервые в США акция «Бессмертный полк» состоялась в 2015 году. Тогда шествие прошло всего в трех городах — Нью-Йорке, Сан-Франциско и Атланте, собрав, в общей сложности, несколько сотен человек.
По словам Кочана, шествие пройдет в разных американских городах в различные дни, поскольку 9 мая здесь не является официальным выходным днем. Самые многочисленные акции ожидаются в ближайшие к этой памятной дате выходные дни — 5–6 числа.
В большинстве городов шествие организуют местные общества представителей русскоязычной диаспоры. И с каждым годом, по словам организаторов, к «Бессмертному полку» проявляют интерес все больше обычных американцев.
Игорь Кочан, организатор акции «Бессмертный полк» в США: «Мы просто разговариваем с коллегами по работе, наши дети рассказывают об акции своим одноклассникам, объясняя, что такое „Бессмертный полк“, и американцы с радостью присоединяются. Они согласны, что очень важно помнить, какой ценой досталась миру Победа, поскольку, если многие из них и знают про нацизм, то не все ответят, когда именно отмечается День Победы или кто воевал во Второй мировой».
Также в этом году впервые за последние годы интерес к шествию памяти погибших на фронтах родственников проявили представители китайской диаспоры. Они заявили, что хотели бы тоже почтить память своих ветеранов, сражавших на фронтах в те годы.
Впервые в США акция «Бессмертный полк» состоялась в 2015 году. Тогда шествие прошло всего в трех городах — Нью-Йорке, Сан-Франциско и Атланте, собрав, в общей сложности, несколько сотен человек.
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