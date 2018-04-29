Автобус с туристами перевернулся в Удмуртии, есть пострадавшие

Туристический автобус из Свердловской области попал в ДТП в Удмуртии.
Авария произошла на трассе неподалеку от села Совхозный Завьяловского района около 03:15 по московскому времени. По предварительным данным, 45-летний водитель при развороте задним ходом съехал в кювет, а автобус опрокинулся.
В результате пострадали два человека, они доставлены в больницу.
В автобусе находились 39 человек, в их числе семь детей. Они ехали из Свердловской области на экскурсию в Казань.
Сейчас туристы размещены в придорожной сельской гостинице, где ожидают новый автобус. На территории дежурят сотрудники полиции, сообщает ТАСС.
В результате пострадали два человека, они доставлены в больницу.
В автобусе находились 39 человек, в их числе семь детей. Они ехали из Свердловской области на экскурсию в Казань.
Сейчас туристы размещены в придорожной сельской гостинице, где ожидают новый автобус. На территории дежурят сотрудники полиции, сообщает ТАСС.
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