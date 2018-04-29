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    Петербург впервые стал столицей Международного дня джаза. Санкт-Петербург, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург впервые стал столицей Международного дня джаза

    Петербург впервые стал столицей Международного дня джаза

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    Петербург впервые стал столицей Международного дня джаза

    Петербург впервые стал столицей Международного дня джаза

    Петербург впервые стал столицей Международного дня джаза

      Санкт-Петербург в праздничные дни станет не столько культурной столицей России, сколько джазовой столицей мира. Живая музыка зазвучит на камерных площадках, открытых сценах в парках и даже в общественном транспорте. Так что джаз в эти выходные неизбежен, даже если слушать музыку в планы не входило.

      Во время фестиваля джаза в Петербурге оказаться в окружение музыкантов можно очень легко и неожиданно: сел в трамвай, оплатил проезд, и вот твой билет на концерт. Стук трамвайных колес органично дополняет такую музыку.

      Когда в трамвае есть места для джаз-бэнда, остальное — уже танцпол. Таким городским транспортом воспользуешься, даже если тебе в другую сторону. Пианино и контрабас из-за размеров музыканты предусмотрительно не берут в дорогу. Вместо этих инструментов аккомпанирует сам трамвай.

      Каждый год в ЮНЕСКО выбирают мировую столицу джаза. На Петербург выбор пал впервые. Создатель единственной в мире джазовой филармонии уверяет: в этом городе такая музыка всегда звучала, даже когда к ней были идеологические претензии.

      Давид Голощекин, народный артист России, джазовый мультиинструменталист: «Проблемы были раньше. Играешь, а тебе говорят, что это не по нотам. Ты в ответ: так ведь это же джаз, импровизация! А тебе: по нотам и ни-ни!».

      Сейчас приехавших в Россию мировых джазменов уже не уличишь в пропаганде западных ценностей. А фестиваль обернулся для города тем, что джаз который день звучит на концертных площадках, в трамваях, в парках и на вокзалах. Ритм большого Петербурга — сейчас явно ритм джаза.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.

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