Петербург впервые стал столицей Международного дня джаза

Санкт-Петербург в праздничные дни станет не столько культурной столицей России, сколько джазовой столицей мира. Живая музыка зазвучит на камерных площадках, открытых сценах в парках и даже в общественном транспорте. Так что джаз в эти выходные неизбежен, даже если слушать музыку в планы не входило.

Во время фестиваля джаза в Петербурге оказаться в окружение музыкантов можно очень легко и неожиданно: сел в трамвай, оплатил проезд, и вот твой билет на концерт. Стук трамвайных колес органично дополняет такую музыку.



Когда в трамвае есть места для джаз-бэнда, остальное — уже танцпол. Таким городским транспортом воспользуешься, даже если тебе в другую сторону. Пианино и контрабас из-за размеров музыканты предусмотрительно не берут в дорогу. Вместо этих инструментов аккомпанирует сам трамвай.



Каждый год в ЮНЕСКО выбирают мировую столицу джаза. На Петербург выбор пал впервые. Создатель единственной в мире джазовой филармонии уверяет: в этом городе такая музыка всегда звучала, даже когда к ней были идеологические претензии.



Давид Голощекин, народный артист России, джазовый мультиинструменталист: «Проблемы были раньше. Играешь, а тебе говорят, что это не по нотам. Ты в ответ: так ведь это же джаз, импровизация! А тебе: по нотам и ни-ни!».



Сейчас приехавших в Россию мировых джазменов уже не уличишь в пропаганде западных ценностей. А фестиваль обернулся для города тем, что джаз который день звучит на концертных площадках, в трамваях, в парках и на вокзалах. Ритм большого Петербурга — сейчас явно ритм джаза.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.