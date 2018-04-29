Калининградские байкеры посетили мемориал советских воинов в польском Бранёво

Жители Калининградской области провели марш памяти погибших в Великой Отечественной войне. Конечная точка маршрута — польский город Бранёво, где находится самое крупное в Европе захоронение советских воинов.

В Бранёво приехали ветераны, родственники погибших, школьники. А байкеры из Калининграда организовали мотопробег. Мероприятия ежегодные, но сегодня повод особенный: в Польше обнаружили и обозначили табличкой могилу Героя Советского Союза Ивана Ладушкина. Мотопробег — дань традиции, калининградские и польские байкеры уже восьмой год вместе участвуют в памятной акции в честь победы над фашизмом.



Виктор Романюк, байкер, Калининград: «Если не будем помнить, смысла жить нет, потому что это чьи-то предки. Мой дед, к счастью, прошел войну, но здесь хороших ребят очень много похоронено. Люди ездят почтить память».



Дарек Островски, байкер, Польша: «Тут не только россияне погибли, но и поляки, и французы. Мы этой акцией хотим показать, что мы им благодарны. Это наша общая память».



На территории современной Польши, бывшей Восточной Пруссии, весной 45-го шли ожесточенные бои. Красноармейцы несли огромные потери. Число погибших — 600 тысяч человек. Готовилось наступление на Берлин, и гитлеровские войска пытались любой ценой задержать продвижение Советской армии.



В польских городах и поселках остались сотни братских могил. Сразу после войны по решению властей останки советских солдат эксгумировали и перенесли в Бранёво, в десяти километрах от границы с Россией. В 70-х возвели обелиск.



Это — самое крупное в Европе захоронение советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне. Здесь в братских могилах покоятся больше 30 тысяч красноармейцев. Пока удалось установить имена только около двух тысяч человек.



Ветеран войны Николай Щербаков ушел на фронт в 16 лет. Говорит, что родился в рубашке. Прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве, дважды был тяжело ранен, но выжил. Каждый год он приезжает на воинское кладбище в Польшу, чтобы вспомнить товарищей, похороненных вдали от родины.



Николай Щербаков, ветеран: «И грусть испытываешь, вспоминая их, молодых совсем ребят, погибших всего за три месяца до Победы. И радость при этом, что доехал сюда, что почтил их память».



Кроме ветеранов и участников мотопробега, каждый год сюда приходят и простые жители Бранёво, чтобы почтить память солдат, погибших на польской земле. Сегодня одной безымянной могилой стало меньше. После многолетней кропотливой работы в архивах поисковикам удалось выяснить, что на этом воинском кладбище похоронен и Герой Советского Союза Иван Мартынович Ладушкин, сообщает корреспондент НТВ Вероника Николаева.