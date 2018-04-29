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    Пучков: на время праздников все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности. МЧС, лесные пожары, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПучков: на время праздников все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности

    Пучков: на время праздников все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности

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    Пучков: на время праздников все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности

    Пучков: на время праздников все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности

      Глава МЧС сообщил о мерах, которые ведомство предпринимает для профилактики лесных пожаров в течение майских праздников.

      Владимир Пучков, глава МЧС: «Впереди у нас длинные майские праздники. МЧС на этот период до 10 мая переведено в режим повышенной готовности».

      По словам Пучкова, в этот период на особом контроле у подразделений МЧС остаются вопросы профилактики пожаров, в том числе в местах массового отдыха людей на природе.

      Как пишет РИА Новости, Пучков на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Иркутской области порекомендовал всем службам Иркутской области также перейти в режим повышенной готовности.

      В преддверии Дня пожарной охраны, который отмечается в России 30 апреля, в Иркутске открылся Международный чемпионат по функциональному пожарно-спасательному многоборью. В церемонии открытия состязания принял участие глава МЧС РФ Владимир Пучков.

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