Пучков: на время праздников все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности

Глава МЧС сообщил о мерах, которые ведомство предпринимает для профилактики лесных пожаров в течение майских праздников.
Владимир Пучков, глава МЧС: «Впереди у нас длинные майские праздники. МЧС на этот период до 10 мая переведено в режим повышенной готовности».
По словам Пучкова, в этот период на особом контроле у подразделений МЧС остаются вопросы профилактики пожаров, в том числе в местах массового отдыха людей на природе.
Как пишет РИА Новости, Пучков на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Иркутской области порекомендовал всем службам Иркутской области также перейти в режим повышенной готовности.
В преддверии Дня пожарной охраны, который отмечается в России 30 апреля, в Иркутске открылся Международный чемпионат по функциональному пожарно-спасательному многоборью. В церемонии открытия состязания принял участие глава МЧС РФ Владимир Пучков.
По словам Пучкова, в этот период на особом контроле у подразделений МЧС остаются вопросы профилактики пожаров, в том числе в местах массового отдыха людей на природе.
Как пишет РИА Новости, Пучков на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Иркутской области порекомендовал всем службам Иркутской области также перейти в режим повышенной готовности.
В преддверии Дня пожарной охраны, который отмечается в России 30 апреля, в Иркутске открылся Международный чемпионат по функциональному пожарно-спасательному многоборью. В церемонии открытия состязания принял участие глава МЧС РФ Владимир Пучков.
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