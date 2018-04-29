СМИ: КНДР в мае при свидетелях закроет ядерный полигон Пхунгери

Пресс-служба президента Республики Корея сообщила о планах КНДР сделать ликвидацию ядерного полигона Пхунгери публичным мероприятием.
На брифинге в Сеуле Юн Ён Чан, пресс-секретарь президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, заявил, что в ходе встречи лидеров двух Корей была достигнута договоренность о закрытии северокорейского полигона Пхунгери. По словам Юн Ён Чана, демонтаж полигона будет публичным. На мероприятие пригласят журналистов и экспертов в области безопасности.
По предварительным данным, демонтаж должен состояться уже в мае. Юн Ён Чан также опроверг предположения СМИ о том, что Северная Корея согласилась демонтировать полигон лишь потому, что он устарел, и его объекты уже нельзя использовать.
Юн Ён Чан, пресс-секретарь президента Южной Кореи: «Некоторые говорят, что Север уничтожает объекты, находящиеся в плачевном состоянии, но вы увидите, что это не так».
Также сообщается, что КНДР планирует перевести часы на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.
Напомним, 27 апреля на границе двух Корей состоялись исторические переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Главы государств подписали декларацию о мире и договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
По предварительным данным, демонтаж должен состояться уже в мае. Юн Ён Чан также опроверг предположения СМИ о том, что Северная Корея согласилась демонтировать полигон лишь потому, что он устарел, и его объекты уже нельзя использовать.
Юн Ён Чан, пресс-секретарь президента Южной Кореи: «Некоторые говорят, что Север уничтожает объекты, находящиеся в плачевном состоянии, но вы увидите, что это не так».
Также сообщается, что КНДР планирует перевести часы на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.
Напомним, 27 апреля на границе двух Корей состоялись исторические переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Главы государств подписали декларацию о мире и договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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