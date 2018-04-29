Вокзал для двоих <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Вокзал для двоих 16+
    •  

    СМИ: КНДР в мае при свидетелях закроет ядерный полигон Пхунгери

    2 комментария
    СМИ: КНДР в мае при свидетелях закроет ядерный полигон Пхунгери

    СМИ: КНДР в мае при свидетелях закроет ядерный полигон Пхунгери

    СМИ: КНДР в мае при свидетелях закроет ядерный полигон Пхунгери
  • Фото: Reuters © 2018, KCNA

    • Пресс-служба президента Республики Корея сообщила о планах КНДР сделать ликвидацию ядерного полигона Пхунгери публичным мероприятием.

    На брифинге в Сеуле Юн Ён Чан, пресс-секретарь президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, заявил, что в ходе встречи лидеров двух Корей была достигнута договоренность о закрытии северокорейского полигона Пхунгери. По словам Юн Ён Чана, демонтаж полигона будет публичным. На мероприятие пригласят журналистов и экспертов в области безопасности.

    По предварительным данным, демонтаж должен состояться уже в мае. Юн Ён Чан также опроверг предположения СМИ о том, что Северная Корея согласилась демонтировать полигон лишь потому, что он устарел, и его объекты уже нельзя использовать.

    Юн Ён Чан, пресс-секретарь президента Южной Кореи: «Некоторые говорят, что Север уничтожает объекты, находящиеся в плачевном состоянии, но вы увидите, что это не так».

    Также сообщается, что КНДР планирует перевести часы на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

    смотретьИсторический шаг: о чем договорились лидеры КНДР и Южной Кореи
    Исторический шаг: о чем договорились лидеры КНДР и Южной Кореи
    Напомним, 27 апреля на границе двух Корей состоялись исторические переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Главы государств подписали декларацию о мире и договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru