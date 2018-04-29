Вокзал для двоих <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Вокзал для двоих 16+
    •  
    В Мексике на трассе столкнулись более 50 машин: видео. ДТП, Мексика, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мексике на трассе столкнулись более 50 машин: видео

    В Мексике на трассе столкнулись более 50 машин: видео

    комментировать
    • Фото: @cachocardenas , @alex_norris_ , @DaffneDiaz / twitter.com
    В Мексике на трассе столкнулись более 50 машин: видео

    В Мексике на трассе столкнулись более 50 машин: видео

    В Мексике на трассе столкнулись более 50 машин: видео
    • Фото: @cachocardenas , @alex_norris_ , @DaffneDiaz / twitter.com

      • В аварии с участием более 50 легковушек и грузовиков на северо-востоке Мексики пострадали не менее 15 человек.

      Масштабная авария произошла в мексиканском штате Нуэво-Леон, пишет ТАСС. На трассе Сальтильо — Монтеррей столкнулись более 50 автомобилей, в том числе грузовиков. Как передают местные СМИ, причиной аварии стали скверные погодные условия и плохая видимость.

      На место аварии прибыли спасатели, сотрудники полиции и Красного Креста. По предварительным данным, ранения и травмы получили не менее 15 человек, из них пятеро остаются в больницах. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru