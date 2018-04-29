В Мексике на трассе столкнулись более 50 машин: видео

В аварии с участием более 50 легковушек и грузовиков на
северо-востоке Мексики пострадали не менее 15 человек.
Масштабная авария произошла в мексиканском штате Нуэво-Леон, пишет ТАСС. На трассе Сальтильо — Монтеррей столкнулись более 50 автомобилей, в том числе грузовиков. Как передают местные СМИ, причиной аварии стали скверные погодные условия и плохая видимость.
На место аварии прибыли спасатели, сотрудники полиции и Красного Креста. По предварительным данным, ранения и травмы получили не менее 15 человек, из них пятеро остаются в больницах. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.
На место аварии прибыли спасатели, сотрудники полиции и Красного Креста. По предварительным данным, ранения и травмы получили не менее 15 человек, из них пятеро остаются в больницах. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.
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