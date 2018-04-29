Новый госсекретарь США Помпео рассказал о встрече с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео дал интервью, в котором раскрыл журналистам некоторые детали переговоров и поделился впечатлениями от личной встречи с лидером Северной Кореи.
В интервью телеканалу ABC News, новый госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов представить программу, которая поможет достичь денуклеаризации Корейского полуострова.
Майкл Помпео, госсекретарь США: «У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны».
Помпео рассказал, что он заявил в ходе встречи с лидером КНДР, что целью администрации США является «полная, достоверная, необратимая денуклеаризация Корейского полуострова».
Майкл Помпео: «Он согласился, что готов представить план, который поможет нам достичь этой цели. Только время покажет, сможем ли мы это сделать».
По словам Помпео, Ким Чен Ын серьезно настроен на переговоры с США.
Майкл Помпео: «Ким Чен Ын был очень хорошо подготовлен к нашей встрече. Надеюсь, я соответствовал».
Ранее Белый дом опубликовал фотографии со встречи бывшего главы ЦРУ, а теперь госсекретаря США Майкла Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. А президент США ранее заявил, что его встреча с Ким Чен Ыномсостоится очень скоро.
А 27 апреля на границе двух Корей состоялись исторические переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Главы государств подписали декларацию о мире, а также договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Майкл Помпео, госсекретарь США: «У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны».
Помпео рассказал, что он заявил в ходе встречи с лидером КНДР, что целью администрации США является «полная, достоверная, необратимая денуклеаризация Корейского полуострова».
Майкл Помпео: «Он согласился, что готов представить план, который поможет нам достичь этой цели. Только время покажет, сможем ли мы это сделать».
По словам Помпео, Ким Чен Ын серьезно настроен на переговоры с США.
Майкл Помпео: «Ким Чен Ын был очень хорошо подготовлен к нашей встрече. Надеюсь, я соответствовал».
Ранее Белый дом опубликовал фотографии со встречи бывшего главы ЦРУ, а теперь госсекретаря США Майкла Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. А президент США ранее заявил, что его встреча с Ким Чен Ыномсостоится очень скоро.
А 27 апреля на границе двух Корей состоялись исторические переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Главы государств подписали декларацию о мире, а также договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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