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    Дуров предупредил европейских пользователей о сбоях в работе Telegram

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    Дуров предупредил европейских пользователей о сбоях в работе Telegram

    Дуров предупредил европейских пользователей о сбоях в работе Telegram

    Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о сбое в работе мессенджера, который может вызвать сложности у пользователей в Европе.

    Основатель Telegram Павел Дуров сообщил на своей странице в Twitter о том, что у пользователей в европейских странах могут возникнуть сложности с доступом к мессенджеру.

    Павел Дуров: «Серьезный перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов».

    Дуров также извинился перед пользователями Telegram и заявил, что специалисты работают над устранением проблемы.




    А накануне в Роскомнадзоре заявили, что совершенствуют инструментарий, который позволяет выполнить решение суда по блокировке Telegram.

    смотретьПесков: блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов
    Песков: блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов
    Напомним, блокировка популярного мессенджера началась в середине апреля, после решения Таганского суда Москвы. А несколько дней назад Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса социальных сетей Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники». В ведомстве объяснили ситуацию технологическими особенностями работы системы и обвинили зарубежные компании в том, что те продолжают оказывать содействие работе Telegram.

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