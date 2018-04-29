Дуров предупредил европейских пользователей о сбоях в работе Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о сбое в работе мессенджера, который может вызвать сложности у пользователей в Европе.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил на своей странице в Twitter о том, что у пользователей в европейских странах могут возникнуть сложности с доступом к мессенджеру.
Павел Дуров: «Серьезный перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов».
Дуров также извинился перед пользователями Telegram и заявил, что специалисты работают над устранением проблемы.
А накануне в Роскомнадзоре заявили, что совершенствуют инструментарий, который позволяет выполнить решение суда по блокировке Telegram.
Напомним, блокировка популярного мессенджера началась в середине апреля, после решения Таганского суда Москвы. А несколько дней назад Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса социальных сетей Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники». В ведомстве объяснили ситуацию технологическими особенностями работы системы и обвинили зарубежные компании в том, что те продолжают оказывать содействие работе Telegram.
Павел Дуров: «Серьезный перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов».
Дуров также извинился перед пользователями Telegram и заявил, что специалисты работают над устранением проблемы.
Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience — the problem is being solved.— Pavel Durov (@durov) 28 апреля 2018 г.
А накануне в Роскомнадзоре заявили, что совершенствуют инструментарий, который позволяет выполнить решение суда по блокировке Telegram.
Напомним, блокировка популярного мессенджера началась в середине апреля, после решения Таганского суда Москвы. А несколько дней назад Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса социальных сетей Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники». В ведомстве объяснили ситуацию технологическими особенностями работы системы и обвинили зарубежные компании в том, что те продолжают оказывать содействие работе Telegram.
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