Билл Гейтс пожертвует 12 млн долларов на разработку вакцины от гриппа

Основатель Microsoft передаст 12 млн долларов на разработку универсальной вакцины от гриппа и создание исследовательского центра.
Как сообщает The Hill, основатель IT-компании Microsoft выделил 12 млн долларов на создание исследовательского центра, который займется разработкой универсальной вакцины против гриппа.
Миллиардер объявил об этом, выступая на заседании Медицинского сообщества Массачусетса.
Билл Гейтс, основатель IT-компании Microsoft: «Сегодня мы запускаем 12-миллионный проект Grand Challenge в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить развитие универсальной вакцины от гриппа. Цель — побудить смелое мышление лучших ученых мира во всех дисциплинах, включая новые области».
Напомним, Билл Гейтс, состояние которого превышает 90 млрд долларов, передал на благотворительность более 31 млрд долларов. Так, например, в январе он выделил 40 млн долларов на выведение «идеальной коровы».
Миллиардер объявил об этом, выступая на заседании Медицинского сообщества Массачусетса.
Билл Гейтс, основатель IT-компании Microsoft: «Сегодня мы запускаем 12-миллионный проект Grand Challenge в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить развитие универсальной вакцины от гриппа. Цель — побудить смелое мышление лучших ученых мира во всех дисциплинах, включая новые области».
Напомним, Билл Гейтс, состояние которого превышает 90 млрд долларов, передал на благотворительность более 31 млрд долларов. Так, например, в январе он выделил 40 млн долларов на выведение «идеальной коровы».
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