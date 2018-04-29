Трамп поблагодарил президента Южной Кореи за помощь в организации встречи с Ким Чен Ыном

Президент США провел телефонную беседу с лидерами Южной Кореи и Японии, чтобы обсудить предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Сообщение пресс-службы Белого дома: «Президент Трамп поблагодарил президента Муна за координацию Республики Кореи и США в преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына, а также обещал оставаться в тесном контакте в течение ближайших недель».
В пресс-службе Белого дома подчеркивают, что лидеры двух стран сошлись на том, что «беспрецедентное давление на Пхеньян, оказанное США, Республикой Корея и международным сообществом» привело к тому, что лидер КНДР выразил желание провести переговоры с президентом США, цитирует ТАСС. Обсуждались и вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.
Пресс-служба Белого дома также распространила заявление по итогам беседы Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Сообщается, что лидеры обсуждали подготовку к американо-северокорейскому саммиту, и Трамп пообещал «призывать Северную Корею немедленно прекратить похищения японских граждан».
Напомним, 27 апреля в пограничной деревни Пханмунджон состоялись исторические переговоры лидеров Северной Кореи и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Они подписали декларацию о мире, и объявили о решении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. А президент США заявил, что у него «хорошие рабочие отношения» с северокорейским лидером, и что рассматривается «два или три» вероятных места для проведения его встречи с Ким Чен Ыном.
В пресс-службе Белого дома подчеркивают, что лидеры двух стран сошлись на том, что «беспрецедентное давление на Пхеньян, оказанное США, Республикой Корея и международным сообществом» привело к тому, что лидер КНДР выразил желание провести переговоры с президентом США, цитирует ТАСС. Обсуждались и вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.
Пресс-служба Белого дома также распространила заявление по итогам беседы Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Сообщается, что лидеры обсуждали подготовку к американо-северокорейскому саммиту, и Трамп пообещал «призывать Северную Корею немедленно прекратить похищения японских граждан».
Напомним, 27 апреля в пограничной деревни Пханмунджон состоялись исторические переговоры лидеров Северной Кореи и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Они подписали декларацию о мире, и объявили о решении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. А президент США заявил, что у него «хорошие рабочие отношения» с северокорейским лидером, и что рассматривается «два или три» вероятных места для проведения его встречи с Ким Чен Ыном.
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