В Москве начались парковочные каникулы

Столичные власти напоминают, что владельцам автомобилей не придется платить за парковку в Москве с 29 апреля до 2 мая включительно.
В столице начались парковочные каникулы. С субботы, 29 апреля и до 2 мая включительно парковка в Москве будет бесплатной.
Об этом ранее говорилось на заседании президиума городского правительства 24 апреля.
Представители столичных властей также напоминали, что наземный транспорт будет до 2 мая работать по расписанию выходного дня. А в понедельник, 9 мая, парковаться в городе также можно будет бесплатно.
Об этом ранее говорилось на заседании президиума городского правительства 24 апреля.
Представители столичных властей также напоминали, что наземный транспорт будет до 2 мая работать по расписанию выходного дня. А в понедельник, 9 мая, парковаться в городе также можно будет бесплатно.
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