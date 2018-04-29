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    В Москве начались парковочные каникулы

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    В Москве начались парковочные каникулы

    В Москве начались парковочные каникулы

    Столичные власти напоминают, что владельцам автомобилей не придется платить за парковку в Москве с 29 апреля до 2 мая включительно.

    В столице начались парковочные каникулы. С субботы, 29 апреля и до 2 мая включительно парковка в Москве будет бесплатной.

    Об этом ранее говорилось на заседании президиума городского правительства 24 апреля.

    Представители столичных властей также напоминали, что наземный транспорт будет до 2 мая работать по расписанию выходного дня. А в понедельник, 9 мая, парковаться в городе также можно будет бесплатно.

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